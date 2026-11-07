Incendie majeur à La Bruyère : le site Wash Wash Cousin ravagé par les flammes

Un important incendie a détruit l'ancienne ferme de Saint-Denis-Bovesse abritant les ateliers de cosmétiques Wash Wash Cousin. Les pompiers de la zone NAGE ont déployé d'importants moyens pour éteindre le feu.

Un grave incendie s'est déclaré mercredi après-midi sur le site de la société de cosmétiques Wash Wash Cousin, situé dans une ancienne ferme à La Bruyère, plus précisément au hameau de Saint-Denis-Bovesse. Les services d'incendie ont réagi avec rapidité face à l'ampleur des flammes qui menaçaient de détruire l'intégralité des installations industrielles et agricoles du lieu. L'incident a provoqué un important bouleversement local et a nécessité une mobilisation massive des secours.

Déployement massif des secours de la zone NAGE

Les pompiers de la zone NAGE ont immédiatement engagé d'importants moyens matériels et humains pour maîtriser le sinistre. La présence de cette structure logistique spécialisée a permis une intervention coordonnée et efficace sur le terrain. Leur expertise a été déterminante pour circonscrire les brasiers qui s'étaient rapidement propagés au sein des bâtiments de l'ancienne ferme. Une ambulance a été déployée en prévention stricte, par mesure de sécurité pour protéger le personnel des secours ainsi que les riverains potentiels proches du site sinistré.

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Ravage des installations de l'entreprise Wash Wash Cousin

L'impact du feu sur les infrastructures de Wash Wash Cousin s'est avéré considérable dès les premières heures de l'intervention. Le site de la société de cosmétiques a été ravagé par les flammes, mettant fin brutalement aux activités de production qui s'y tenaient. Les dégâts matériels semblent importants compte tenu de la nature des lieux qui abritaient à la fois des espaces de stockage et de fabrication. La visibilité de l'incendie dans le ciel au-dessus de Saint-Denis-Bovesse a marqué les habitants de la commune et alerté les communes voisines.

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Contexte logistique et sécurité industrielle à La Bruyère

La localisation de cet incendie au sein d'une ancienne ferme transformée en zone industrielle pose des questions spécifiques sur la gestion des risques dans ces sites hybrides. La présence de la société Wash Wash Cousin dans ce quartier de La Bruyère a longtemps été un élément économique majeur pour le tissu industriel local. Les autorités et les responsables de l'entreprise devront désormais évaluer l'étendue exacte des pertes subies. La sécurité des biens et des personnes reste la priorité absolue pendant les opérations de sauvegarde et de réfrigération du site.

Conséquences pour la filière cosmétique et investigations

Cette catastrophe naturelle d'origine humaine ou accidentelle pourrait avoir des répercussions sur la chaîne d'approvisionnement des produits de la marque Wash Wash Cousin. Les responsables de l'entreprise ont dû faire face à l'imprévu sans pouvoir anticiper l'ampleur de la destruction. Les causes exactes du départ de feu restent à déterminer par les enquêteurs qui se rendront sur les lieux. La communauté économique de la région de Namur suit de près l'évolution de cette situation critique qui pourrait nécessiter un plan de restructuration rapide.