Incendie Marché de Noël Maredsous : le sauvetage héroïque de Costel

Inès, 50% brûlée, est sauvée par Costel au marché de Noël de Maredsous. Le frère d'Inès dénonce la gravité de son état et rend hommage à son sauveteur héroïque.

Un drame majeur a éclaboussé le marché de Noël de Maredsous en province de Namur ce dimanche midi, laissant une jeune femme, Inès, grièvement blessée par les flammes. Son frère, Logan, a partagé sur Facebook un témoignage bouleversant concernant les circonstances du sauvetage. Inès a été extraite des décombres par un homme du nom de Costel, qui s'est lui-même retrouvé en feu lors de l'intervention.

Le courage de Costel face aux flammes

Le récit de Logan révèle les détails terrifiants de l'incident survenu lors de l'incendie qui a ravagé deux chalets sur le site. Inès et Costel se trouvaient tous les deux à l'intérieur du chalet lorsqu'il a été pris au piège par les flammes. Costel a réussi à sortir de la structure en proie aux flammes, mais Inès est restée coincée à l'intérieur.

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Malgré des blessures déjà graves, Costel a pris la décision risquée de retourner dans le brasier pour sauver la jeune femme. Logan a tenu à rendre un vibrant hommage à son acte de bravoure, qualifiant Costel de héros ayant mis sa propre vie en jeu pour tirer Inès de cette situation désespérée.

Autres personnes présentes sur les lieux sont venues porter assistance aux deux victimes une fois sorties. Les secouristes ont prodigué les premiers soins sur place pendant environ une heure. Cette assistance rapide a été cruciale avant leur transport urgent vers des centres spécialisés.

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État de santé critique et coma artificiel

Inès est actuellement hospitalisée dans un centre spécialisé à Liège, une ville située hors de la province de Namur où s'est produit le sinistre. Les médecins ont établi que la jeune femme souffre de brûlures graves couvrant 50 % de sa surface corporelle. Ses bras et ses jambes sont particulièrement touchés par des lésions profondes qui nécessitent une prise en charge intensive.

Le pronostic vital d'Inès est engagé en raison de l'étendue des brûlures, bien que son frère Logan précise que ses paramètres vitaux restent stables pour l'instant. Afin de lui permettre de recevoir les premiers soins sans endurer de souffrances intolérables, les médecins ont décidé de la placer dans un coma artificiel.

La jeune femme aura besoin d'une greffe de peau et restera soignée à l'hôpital pendant plusieurs mois. Logan a confirmé cette durée de convalescence, soulignant la longue route de réhabilitation qui attend sa sœur. L'état de santé d'Inès demeure donc très inquiétant alors que la famille fait face à cette épreuve majeure.

Hommage et espérance pour la suite

Au milieu de cette inquiétude profonde pour sa sœur, Logan n'a pas oublié de remercier publiquement Costel. Il lui adresse un message de gratitude pour avoir risqué sa vie et sauvé celle d'Inès, reconnaissant en lui un véritable acte de sacrifice. Costel, lui aussi blessé dans l'incendie, a été transporté vers un centre spécialisé pour suivre ses propres traitements.

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Logan espère désormais que les deux victimes pourront se remettre de leurs graves blessures grâce aux soins médicaux de pointe disponibles. Il a également adressé un message direct et émouvant à sa sœur, l'exhortant à se battre pour revenir auprès de sa famille. L'incident au marché de Noël de Maredsous restera ainsi marqué par ce geste héroïque et les souffrances endurées par les victimes.