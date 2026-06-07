Incendie meurtrier à Anderlecht : au moins un mort dans l'entrepôt en flammes

Un violent incendie s'est déclaré samedi dans un entrepôt d'Anderlecht. Malgré l'intervention rapide des pompiers, au moins une personne a été retrouvée sans vie dans les décombres. Une enquête est en cours pour identifier la victime et déterminer les causes du sinistre.

Un incendie d'une violence rare s'est déclaré ce samedi dans un entrepôt situé à Anderlecht , en région bruxelloise. Les pompiers de Bruxelles ont été alertés vers 7 heures du matin et ont immédiatement dépêché d'importants moyens sur place.

Les flammes ont rapidement gagné la toiture du bâtiment, provoquant un impressionnant panache de fumée noire visible à des kilomètres à la ronde. Les réseaux sociaux se sont enflammés de photos et vidéos montrant ce nuage inquiétant surplombant la capitale belge. Le plan d'urgence communal a été activé dès le début de l'intervention, et une alerte Be-Alert a été envoyée aux habitants des environs vers 9 heures du matin, leur recommandant de rester chez eux, fenêtres fermées.

L'incendie a été maîtrisé dans la journée, mais les opérations de déblaiement et d'enquête se sont poursuivies tout le week-end. Ce dimanche, une information tragique a été confirmée : au moins une personne a perdu la vie dans ce sinistre. Dans un premier temps, les pompiers de Bruxelles avaient communiqué un bilan sans victime, mais les recherches effectuées dans les décombres ont révélé la présence d'un corps.

Le parquet de Bruxelles a confirmé qu'un processus d'identification était en cours, sans donner plus de détails. Selon un témoin se présentant comme un membre de la famille, un père et son fils se seraient rendus à l'entrepôt samedi matin pour y travailler. La mère, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, aurait alerté les autorités. À l'heure actuelle, on ignore si d'autres personnes se trouvaient sur les lieux, et il est possible que plusieurs personnes soient portées disparues.

L'identité de la victime et les circonstances exactes du drame restent à déterminer par les enquêteurs. Cet événement rappelle les dangers des incendies industriels et la nécessité d'une vigilance accrue en matière de sécurité incendie dans les entrepôts et les bâtiments similaires. Les pompiers bruxellois ont salué le professionnalisme des équipes mobilisées, mais déplorent qu'une vie ait été perdue. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, qui pourraient être accidentelles ou criminelles.

Dans l'attente, les autorités invitent les personnes qui auraient des informations à se manifester. La commune d'Anderlecht exprime sa solidarité avec les proches des victimes et propose un soutien psychologique aux familles touchées. Les investigations se poursuivent pour établir un bilan définitif et identifier les responsabilités éventuelles





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