Incendie meurtrier à Anderlecht : quatre victimes retrouvées, l'enquête se poursuit

Le parquet de Bruxelles annonce la découverte de deux nouveaux corps dans les décombres de l'entrepôt incendié à Anderlecht, portant le bilan à quatre morts. L'identification des victimes s'avère difficile.

Le drame qui a frappé un entrepôt d' Anderlecht samedi dernier continue de se dévoiler. Mercredi, le parquet de Bruxelles a annoncé la découverte de deux nouvelles victimes dans les décombres, portant le bilan à quatre morts.

Ces deux corps ont été retrouvés lors de recherches approfondies menées par les services de secours ces derniers jours, après que les deux premières victimes avaient été rapidement localisées. Les quatre personnes disparues étaient signalées depuis l'incendie, qui a ravagé le bâtiment situé dans la zone industrielle de la commune bruxelloise. Le parquet souligne que l'identification des victimes est particulièrement complexe en raison des conditions d'intervention difficiles, les structures effondrées et la chaleur intense ayant gravement endommagé les corps.

Le processus d'identification est toujours en cours pour les quatre défunts, avec le recours à des analyses ADN et odontologiques. Par ailleurs, les causes exactes de l'incendie restent inconnues à ce stade. Les enquêteurs privilégient plusieurs pistes, mais aucune information officielle n'a été communiquée. Le parquet appelle à la prudence et à la sérénité dans le traitement de l'information, par respect pour les victimes et leurs proches.

Ces derniers sont accompagnés par les services d'aide et d'accueil aux victimes, qui leur offrent un soutien psychologique et juridique. La communauté d'Anderlecht est sous le choc, et une cellule de crise a été mise en place pour coordonner les opérations de déblaiement et d'enquête. Les pompiers, qui ont lutté pendant des heures contre les flammes samedi, continuent de sécuriser le site. Des expertises en génie civil sont également menées pour évaluer les risques d'effondrement supplémentaire.

Ce tragique événement rappelle la dangerosité des incendies dans les entrepôts, souvent aggravée par la présence de matériaux inflammables et l'absence de systèmes de détection adéquats. Une enquête administrative a été ouverte pour vérifier le respect des normes de sécurité dans l'entrepôt. Les autorités locales appellent à la vigilance et promettent de tirer toutes les conséquences de cette catastrophe. En attendant, la ville d'Anderlecht est en deuil, et une minute de silence sera observée lors du prochain conseil communal.

Les proches des victimes, quant à eux, attendent avec angoisse les résultats de l'identification pour pouvoir faire leur deuil dans la dignité





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