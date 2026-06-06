Incendie mortel à Wavre : deux décès et plusieurs blessés dans un logement

Un incendie a fait deux morts et plusieurs blessés dans une maison à Wavre. Le logement, potentiellement occupé par des étudiants, a été ravagé par les flammes. L'enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame.

Deux personnes ont perdu la vie dans un incendie qui a ravagé un logement situé rue Demaret à Wavre , dans le Brabant wallon. Le drame s'est produit dans la soirée, suscitant une importante mobilisation des secours.

Selon les premières informations, le bâtiment, qui pourrait être occupé par des étudiants selon le bourgmestre Benoît Thoreau, a été la proie des flammes avec une rapidité inquiétante. Le procureur du roi du Brabant wallon, Marc Rézette, a indiqué que les victimes sont probablement décédées des suites d'une intoxication aux fumées. Il a toutefois précisé que la nature exacte du logement, notamment s'il s'agit bien d'une résidence étudiante, reste à vérifier par l'enquête en cours.

Le bourgmestre a ajouté que d'autres jeunes pourraient se trouver à l'intérieur au moment du drame, ce qui complique les opérations de recherche menées par les pompiers. Ces derniers ont dû faire face à des difficultés supplémentaires en raison de la présence de nombreuses structures en bois dans la maison. Un périmètre de sécurité a été mis en place pour permettre aux équipes d'intervention de travailler dans de bonnes conditions.

L'incendie a été déclaré maîtrisé vers 17h30, mais les secours restaient sur place tard dans la soirée pour s'assurer qu'aucune autre victime ne se trouvait dans les décombres. Au total, quatre personnes ont été blessées, dont le propriétaire des lieux, deux individus dont la présence dans l'habitation reste à préciser, ainsi qu'un voisin touché par les émanations de fumées. L'enquête doit maintenant déterminer les circonstances exactes du sinistre et identifier avec précision toutes les victimes





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