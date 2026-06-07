Incendie mortel dans un entrepôt d'Anderlecht : plusieurs corps découverts, enquête en cours

Un incendie violent a détruit un entrepôt à Anderlecht. Les secours ont trouvé plusieurs victimes sous les décombres. Une enquête judiciaire est ouverte pour déterminer les causes du drame.

Les services de secours ont découvert plusieurs corps sous les décombres suite à l'incendie dévastateur qui a ravagé hier un entrepôt situé à Anderlecht , dans la région de Bruxelles .

Cette information a été confirmée par le parquet de Bruxelles. Le nombre exact de victimes reste toutefois encore indéterminé, et une enquête judiciaire est actuellement en cours. Le sinistre s'est déclaré dans le dépôt sis entre l'avenue Maurice Herbette et la rue Jakob Smits. Le bâtiment était partagé par plusieurs locataires et servait à stocker notamment des matériaux de construction et des trottinettes électriques.

Les flammes, d'une rare violence, ont entièrement détruit la structure. Les pompiers sont intervenus pendant de longues heures pour tenter de maîtriser le feu. Dans l'après-midi et la soirée, une entreprise a même procédé à la démolition partielle du bâtiment afin d'atteindre et d'éteindre les derniers foyers persistants. Des dizaines de riverains ont dû être évacués de leur domicile pour des raisons de sécurité, et le plan communal d'urgence a été activé.

Un sapeur-pompier a par ailleurs été légèrement blessé au genou lors des opérations. Le parquet indique qu'aucune communication ne peut encore être faite concernant la cause probable de l'incendie. Un laboratoire et un expert en incendie se sont rendus sur place pour poursuivre les investigations. Davantage de clarté pourrait être apportée dès demain.

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