Incendie tragique au marché de Noël de Maredsous : le sauvetage héroïque d'Inès par Costel

Un homme nommé Costel risque sa vie pour extraire Inès des flammes lors de l'incendie dévastateur du marché de Noël de Maredsous. La fillette brûlée à 50% du corps est hospitalisée à Liège.

Un drame terrible a éclipsé les festivités du marché de Noël de Maredsous. Le récit bouleversant du frère d'une victime, Logan, met en lumière l'héroïsme inattendu d'un inconnu. Son nom est Costel, et son acte de courage a permis de sauver la vie d'une jeune femme gravement blessée.

Le sauvetage héroïque de Costel aux flammes

L'incendie qui a ravagé deux chalets a laissé des souvenirs cuisants parmi les exposants et les visiteurs. Inès, la jeune femme visée par les flammes, a été grièvement brûlée sur cinquante pour cent de son corps. Son pronostic vital est engagé, une situation critique qui a mobilisé toute la communauté.

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Logan, le frère d'Inès, a expliqué sur les réseaux sociaux comment son frère de cœur a risqué sa propre vie pour la sortir des flammes. Costel, lui-même déjà en feu, a accompli cet acte désespéré. Son intervention rapide est devenue le seul espoir pour la victime dans ce chaos.

La prise en charge médicale à Liège

La jeune victime a été hospitalisée dans un centre spécialisé à Liège. Les brûlures subies nécessitent une réanimation intensive et des soins constants. La famille et les proches attendent avec angoisse l'évolution de son état de santé.

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Le choc et la désolation parmi les exposants du marché de Noël de Maredsous sont palpables. Cet événement marque profondément la mémoire collective de la région. La solidarité s'organise autour de la famille touchée par ce drame.

Les conséquences sur le marché de Noël

Un chalet s'est embrasé sous le regard médusé des visiteurs présents sur place. Plusieurs blessés graves ont été relevés parmi les personnes présentes lors de l'explosion des flammes. L'enquête sur les causes de cet incendie est en cours.

Les organisateurs font face à une tâche difficile de reconstruction morale et matérielle. Le souvenir de ce marché de Noël reste indélébilement marqué par la tragédie. La communauté locale soutient pleinement les familles affectées par cette épreuve.