Incendie volontaire et graves troubles dans un centre pour étrangers à Merksplas

Un centre pour étrangers en situation irrégulière à Merksplas a été le théâtre d'incidents violents incluant un incendie volontaire, causant des dégâts matériels importants et l'inhalation de fumée par deux membres du personnel, sans blessure grave. La police et les services d'urgence sont intervenus pour rétablir le calme.

Le centre pour étrangers en situation irrégulière de Merksplas a connu une journée d'agitation et d'incendie volontaire le dimanche. Plusieurs incidents ont causé des dommages importants aux bâtiments et à l'infrastructure.

Lors d'un incendie volontaire dans la soirée, deux membres du personnel ont inhalé de la fumée. Aucune hospitalisation n'a été nécessaire. Les troubles ont commencé dans l'après-midi dans l'espace de détente du centre. Un résident s'est rebellé et a vidé un extincteur sur le groupe d'habitants dans l'espace de vie.

La situation est devenue tendue dans ce groupe et d'autres personnes y ont été impliquées. La police est intervenue et a rapidement maîtrisé la situation sans faire de blessés, mais le bâtiment et l'infrastructure ont été gravement endommagés. Plus tard dans la journée, des résidents d'un autre groupe de vie ont refusé de retourner dans leurs chambres. Vers 22h30, un résident a mis le feu à son matelas.

Cela a provoqué un dégagement de fumée dense dans le bâtiment. Deux membres du personnel ont inhalé une quantité importante de fumée, mais ils sont entre-temps rétablis. Aucun autre blessé n'est à déplorer. Les pompiers, une ambulance, une équipe médicale d'urgence et la police sont rapidement intervenus et ont maîtrisé la situation.

L'évacuation de plusieurs dizaines de résidents a été un instant envisagée, mais elle ne s'est pas avérée nécessaire. Le service des étrangers déposera plainte contre la personne impliquée dans l'incendie volontaire. La police poursuivra l'enquête





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