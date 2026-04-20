Incertitude autour de Mario Stroeykens : Anderlecht retient son souffle

Le milieu de terrain d Anderlecht, Mario Stroeykens, est victime d une blessure aux ischios. Sa participation à la fin de saison est menacée, une situation commentée par Silvio Proto.

Les supporters du Sporting d Anderlecht traversent une période d anxiété palpable alors que la fin de la saison approche à grands pas. Après la déception causée par la perte de Nathan De Cat, un nouveau coup dur vient frapper le club bruxellois. En effet, Mario Stroeykens , le milieu de terrain de 21 ans qui était devenu une pièce maîtresse du dispositif tactique des Mauves, a été contraint de quitter la pelouse lors de la rencontre de dimanche dernier face à Malines.

Le joueur souffre d une blessure aux ischios qui soulève de nombreuses interrogations quant à sa capacité à rejouer avant la fin de l exercice en cours. Le diagnostic initial semble préoccupant pour l encadrement technique du club. Silvio Proto, ancien gardien emblématique et membre actuel du staff anderlechtois, a apporté des précisions peu rassurantes lors de son intervention dans l émission Dans le Vestiaire sur RTL play. Selon lui, le simple fait de devoir remplacer un joueur à la mi-temps est un indicateur de la gravité potentielle de la situation. Il a exprimé sa tristesse face à ce coup du sort, soulignant que Mario Stroeykens retrouvait tout juste son meilleur niveau et affichait une forme étincelante sur le terrain. Cette blessure tombe au pire moment pour le jeune espoir, qui doit désormais puiser dans ses ressources mentales et physiques pour espérer revenir rapidement, bien que les perspectives de retour immédiat restent floues pour le moment. Face à cette absence confirmée pour la rencontre de ce jeudi contre Saint-Trond, le club se retrouve dans une position délicate. Le déplacement chez les Canaris s annonce périlleux et nécessite une concentration maximale de la part du groupe. L absence de Stroeykens obligera sans doute l entraîneur à repenser son animation offensive et son milieu de terrain pour compenser le volume de jeu et la créativité du jeune prodige. La direction sportive attend désormais les résultats des examens complémentaires pour connaître la durée exacte de son indisponibilité. En attendant, tout le club croise les doigts pour que cette alerte physique ne compromette pas définitivement une saison où les enjeux restent cruciaux pour Anderlecht, tant au niveau comptable que psychologique avant d aborder les prochaines échéances décisives de ce championnat





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