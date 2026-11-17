À 95 ans, Nelly se fracture le tibia après une chute lors de son transfert à l'aéroport de Charleroi. Sa famille réclame réparation et remboursement des frais médicaux.

Un grave incident s'est produit le 14 septembre à l'aéroport de Charleroi, empêchant une dame de 95 ans de rejoindre sa famille en France. Nelly, accompagnée de sa belle-fille, devait effectuer un vol pour La Rochelle mais a subi une blessure grave à la jambe lors de la phase d'embarquement. Son fils, Serge, retraité vivant à Flémalle en province de Liège, attendait patiemment son arrivée mais a dû faire face à un dénouement dramatique et inattendu.

L'accident s'est produit alors que le personnel de l'aéroport tentait de transférer Nelly de sa chaise roulante vers un siège plus étroit. Cette manipulation était nécessaire car la chaise roulante de la passagère était trop large pour passer dans le couloir de l'appareil. C'est durant ce transfert délicat que la blessure est intervenue, interrompant brutalement ce projet de voyage familial tant attendu.

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Les circonstances exactes de la blessure à la jambe

Serge explique que sa mère, bien qu'ayant des problèmes de mobilité et se déplaçant en chaise roulante, peut encore se tenir debout. Elle nécessitait donc une assistance particulière pour le voyage. Lors de la soulevure, un membre du personnel a involontairement blessé Nelly. Selon les détails fournis par la famille, le tibia de la nonagénaire a heurté violemment une pointe métallique située sur la structure de sa chaise roulante.

L'impact a provoqué une plaie d'environ sept centimètres de longueur, qui s'est mise à saigner très fort immédiatement après l'incident. Cette blessure ouverte a empêché Nelly d'embarquer sur l'avion prévu pour La Rochelle. Les secours ont été prévenus sur place pour prendre en charge la passagère dans les meilleures conditions possibles.

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Prise en charge médicale et impacts sur la santé

Après les premiers soins sur la piste, Nelly a été transportée à l'hôpital de Gosselies en compagnie de la compagne de Serge. Pendant les trois semaines qui ont suivi l'accident, la situation a été très difficile pour la victime. Elle ne savait pas poser sa jambe par peur d'aggraver la blessure et souffrait d'une appréhension constante.

Aujourd'hui, la cicatrice reste bien visible sur la jambe de Nelly. Elle bénéficie encore de soins infirmiers à domicile, matin et soir, pour assurer un suivi médical continu. La famille constate que la guérison a été longue et douloureuse, laissant des traces physiques et psychologiques durables sur la nonagétaire.

Coûts additionnels et démarches administratives complexes

Outre la souffrance physique, cet incident a engendré des frais financiers importants que la famille s'apprête à réclamer. Le coût de l'ambulance s'élève à 75 euros, tandis que les frais hospitaliers restant à charge après intervention de la mutuelle s'élèvent à 3,50 euros. De plus, le billet d'avion non utilisé représente une dépense de 110 euros.

Depuis l'incident, Serge a multiplié les démarches pour obtenir une réaction de la part de l'aéroport de Charleroi. Il affirme avoir transmis toutes les informations nécessaires et être même parvenu à retrouver le nom du membre du personnel qui avait pris en charge sa mère sur la piste. Cependant, il a été renvoyé d'un interlocuteur à l'autre sans obtenir de solution claire.

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Réactions de l'aéroport et demandes de la famille

Le département communication de l'aéroport de Charleroi confirme avoir connaissance de l'incident impliquant Nelly. L'aéroport a exprimé sa sympathie à la passagère et à sa famille, espérant sincèrement qu'elle s'est complètement remise de sa blessure. Ils soulignent que la passagère a bénéficié immédiatement de l'assistance des équipes et des secours avant son transport à l'hôpital.

Concernant le billet d'avion, l'aéroport précise que la compagnie aérienne peut prévoir un réacheminement si un certificat médical atteste de l'aptitude à voyager. Le Duty Manager aurait informé la famille de cette possibilité sans frais supplémentaires. Malgré ces explications, Serge déplore le manque d'empathie initial et réclame des excuses officielles ainsi qu'une reconnaissance des événements survenus lors de ce transfert.