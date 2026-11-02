Incident à Schaerbeek : Police et unités spéciales interviennent sur le boulevard Lambermont

La police locale et la DSU interviennent lundi à Schaerbeek suite au retranchement d'un homme. L'enquête est ouverte pour déterminer les motifs de cet incident.

Une opération policière majeure est en cours ce lundi sur le boulevard Lambermont, à Schaerbeek. Les autorités ont confirmé qu'un homme s'est retranché à l'intérieur d'une habitation, provoquant une mobilisation importante des forces de l'ordre sur les lieux.

Mobilisation des forces de l'ordre

La zone de police Bruxelles-Nord, qui couvre Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode, a officiellement confirmé l'incident à la presse. L'appel initial a été reçu par les services d'urgence à 16h29, déclenchant immédiatement les procédures d'intervention d'urgence sur le secteur.

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Intervention de la DSU

Les équipes d'intervention de la police locale sont présentes sur place pour sécuriser la zone immédiate. Parallèlement, les unités spéciales de la police fédérale, connues sous le nom de DSU, sont également mobilisées pour gérer la situation, indiquant une probable complexité de l'incident.

Motifs indéterminés

À ce stade, les circonstances exactes qui ont poussé cet homme à se retrancher restent totalement inconnues du public et des enquêteurs. Aucune information officielle n'a été communiquée concernant les raisons spécifiques de son comportement ou la présence éventuelle d'armes ou d'otages.

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Préservation de l'enquête

La zone de police fait le choix stratégique de ne pas communiquer davantage d'informations publiques pour le moment. Cette retenue vise exclusivement à préserver le bon déroulement de l'enquête et à ne pas compromettre les devoirs en cours menés par les services spécialisés.

Situation en cours

L'incident est toujours actif et la zone reste sous surveillance étroite. Les autorités n'ont pas encore communiqué de conclusion ou de résolution de la crise, invitant les citoyens à éviter les alentours pour faciliter le travail des intervenants.