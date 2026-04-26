Incident Armé Perturbe le Gala Annuel de la Presse à Washington

Un individu armé a tenté de forcer l'entrée du gala annuel de la presse à Washington en présence de Donald Trump, provoquant la panique et l'évacuation du président et d'autres hauts responsables. L'agresseur a été arrêté et sera présenté à la justice lundi.

Samedi soir, le prestigieux gala annuel de la presse à Washington a été le théâtre d'un incident grave lorsqu'un individu armé a tenté de pénétrer de force dans l'enceinte sécurisée.

L'événement, qui rassemblait des centaines de journalistes de renom, de hauts fonctionnaires gouvernementaux, des diplomates et des personnalités influentes de la capitale américaine, a basculé dans la panique. Des convives, quelques instants auparavant engagés dans des conversations courtoises autour de leurs assiettes et de leurs verres, se sont rapidement retrouvés à terre, cherchant un abri face à la menace imminente. Une agitation palpable s'est emparée des environs de l'hôtel Hilton, où se déroulait le gala.

Le président Donald Trump, assis à la table d'honneur sur une estrade surélevée, a initialement semblé imperturbable. Cependant, l'intervention rapide et déterminée des agents du service de sécurité, lourdement armés, a conduit à son évacuation, ainsi que celle du vice-président JD Vance, de la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt et de plusieurs ministres. L'atmosphère dans la salle, plongée dans une lumière bleutée et tamisée, est devenue irréelle lorsque des coups de feu ont retenti.

Des membres du Secret Service, l'agence chargée de la protection des personnalités, se sont positionnés, armes dégainées, sur l'estrade désertée, sous la bannière de l'Association des correspondants à la Maison Blanche. La confirmation des tirs, relayée par Mehmet Oz, responsable du programme public d'assurance-santé, alors qu'il était escorté par les forces de l'ordre, a plongé les invités dans l'incertitude.

Pendant de longues minutes, ils sont restés confinés au rez-de-chaussée de l'hôtel, accrochés à leurs téléphones portables, dans l'attente d'informations rassurantes sur la sécurité du président. Finalement, Donald Trump a annoncé sur son réseau Truth Social qu'il était sain et sauf. Il a d'abord envisagé la possibilité de reprendre la soirée, avant d'annoncer son annulation définitive et la tenue d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

L'incident a rappelé à certains le souvenir de la tentative d'assassinat dont avait été victime le président Ronald Reagan dans le même hôtel en 1981. Une partie des journalistes présents s'est précipitée vers le palais présidentiel, se frayant un chemin au milieu des voitures de police et des forces de l'ordre, tandis qu'un hélicoptère survolait la zone.

Deux heures après l'incident, le président Trump s'est présenté devant une assemblée de reporters, vêtu d'un smoking, et a qualifié l'agresseur de « assassin en puissance » ayant l'intention de « tuer ». Il a précisé qu'un membre des forces de l'ordre avait été blessé par des tirs. Dans un geste surprenant, le président a prononcé une sorte de trêve avec la presse, reconnaissant sa couverture responsable de l'événement et exprimant son intention de réorganiser le gala à l'avenir.

L'auteur présumé des tirs devra comparaître devant la justice lundi, avec des accusations portant sur l'usage d'une arme à feu lors d'un crime violent et l'agression d'un agent fédéral avec une arme dangereuse, comme l'a annoncé la procureure de la capitale américaine, Jeanine Pirro





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