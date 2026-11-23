L'incident en piste lors du Grand Prix du Mexique a entraîné une pénalité de dix secondes pour le Monégasque. Il assume sa faute et analyse les causes de la collision avec Lewis Hamilton.

Le Monégasque a fait preuve d'une grande sévérité envers ses propres actions après la course disputée au Mexique. Cet événement sportif majeur a été marqué par une interaction tendue en piste qui a conduit à des sanctions immédites. L'acteur principal de cette scène a ensuite tenté de réduire l'ampleur de l'incident en expliquant des circonstances qui se distinguent nettement de celles survenues plusieurs semaines auparavant à Mexico.

La perception de l'espace en courbe N.7

Le Monégasque a expliqué qu'il avait perçu un espace considérable à l'intérieur de la courbe numéro 7. Cette illusion visuelle s'expliquait par la bataille intense entre Lewis Hamilton et la McLaren qui se déroulait juste devant eux. Convaincu que sa manœuvre n'était pas risquée, il a choisi de placer une attaque à l'intérieur de la trajectoire.

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Cependant, cette lecture de la situation s'est révélée erronée au dernier moment. Lewis Hamilton, en raison de l'angle de sa voiture, n'a pas vu le Monégasque dans ses rétroviseurs. L'espace qui semblait disponible au point de corde a disparu instantanément, provoquant la collision. Le pilote ne cherche pas à rejeter la faute exclusivement sur Lewis, admettant que l'absence de visibilité a joué un rôle majeur dans cet accrochage.

Dénonciation d'une surconduite passée au Mexique

Le pilote a tenu à distinguer clairement cet incident de course de l'incident précédent survenu au Mexique il y a quelques semaines. Il a souligné que lors de la première occurrence, l'équipe avait surconduit et dépassé les limites acceptables. En revanche, cet événement actuel est qualifié d'incident de course, bien qu'il reconnaisse que cela reste inacceptable pour la discipline.

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Il exprime son malaise face à la situation, indiquant se sentir très mal pour l'équipe impliquée. Une discussion a eu lieu entre les parties prenantes après les faits pour comprendre la dynamique de la collision. Le Monégasque insiste sur le fait que la nature de l'erreur commise ici diffère fondamentalement de la précédente, marquant une étape dans l'analyse des responsabilités.

Acceptation de la pénalité et analyse des images

Les commissaires de course font de leur mieux pour déterminer les responsabilités à chaque fois qu'un accrochage se produit. Le Monégasque a été officiellement considéré comme étant en faute par l'instance dirigeante. En conséquence, une pénalité de dix secondes lui a été imposée. Il a déclaré qu'il ne contesterait pas cette décision, acceptant de blâmer sa propre action.

Pour aller plus loin dans l'analyse, le Monégasque a indiqué qu'il allait revoir les images de la course. L'objectif est d'analyser finement les circonstances pour comprendre pourquoi l'espace n'était plus là. Il assume pleinement la sanction car, au final, c'est lui qui subit la pénalité. Cette démarche montre une volonté de transparence et de respect envers les règles de la compétition.

Responsabilité et conséquences pour l'équipe

Le Monégasque reconnaît que chaque incident a des répercussions directes sur la performance de l'équipe. Il accepte d'être blâmé pour tout ce qui découle de cette collision, montrant un esprit de responsabilité rare dans ce contexte. L'analyse des images servira également à améliorer la communication en piste pour éviter de tels malentendus à l'avenir.

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Cet événement met en lumière la complexité des interactions en piste à haute vitesse. La combinaison d'une bataille avec la McLaren et d'une mauvaise appréciation de l'espace a conduit à une sanction méritée. Le Monégasque reste déterminé à tirer les leçons de cet épisode pour éviter de répéter les erreurs du passé, tout en maintenant son engagement envers l'excellence sportive.