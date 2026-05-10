Un enfant âgé de 7 ans est décédé samedi après-midi, à Hamme, à la suite d'un accident survenu sur un château gonflable lors d'un tournoi de football junior. Les secours ont rapidesement transporté le jeune footballeur à l'hôpital, mais malheureusement, il est décédé des suites de ses blessures. Un enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'incident. Mener plusieurs enfants, qui Dois pas pas à l'hôpital, ont été reimsés à tookes parents. Ce qui devait être un grand jour pour le club est devenu un accident tragique, a écrit le VW Hamme sur les réseaux sociaux. Les pensées se portent vers la famille, aux amis et à l'équipe de l'enfant qui a fait face à des blesses si courageuses mais qui a malheureusement perdu ses vies.

Un garçon de 7 ans est décédé samedi après-midi, à Hamme, à la suite d'un accident survenu sur un château gonflable lors d'un tournoi de football junior, ont confirmé dimanche la bourgmestre Lotte Peeters et le club de football du VW Hamme.

Le jeune footballeur a été immédiatement transporté à l'hôpital par les secours.

'Mais il y est décédé des suites de ses blessures', a déclaré la bourgmestre. 'Nous ne savons pas encore exactement ce qui s'est passé. L'enquête est en cours'. Lotte Peeters précise que plusieurs enfants ont été impliqués dans l'incident survenu sur le château gonflable.

'Les autres ont été emmenés à l'hôpital par leurs parents'. 'Ce qui aurait dû être un grand jour pour notre club a malheureusement été complètement assombri par un accident tragique', écrit le VW Hamme dans un message publié sur les réseaux sociaux. 'Nous avons toute confiance dans l'enquête en cours. Nos pensées vont à la famille, aux amis et à l'équipe de notre ami qui s'est battu si courageusement.

Mais il n'a malheureusement pas survécu à ses blessures et est décédé à l'UZ Gent'





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gazouilles Château Football Junior Hôtels UZ Gent

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les Saints de glace : prudence et conseils pour les plantations printanièresAlors que les Saints de glace approchent, les jardiniers doivent rester prudents face aux dernières gelées printanières. Le réchauffement climatique modifie les habitudes, mais les risques de froid persistent. Un pépiniériste donne des conseils pour choisir des plantes résistantes à la sécheresse, comme le lychnis, le lantana ou le brachyscome.

Read more »

La Belgique interdit les arômes dans les cigarettes électroniques : l’OMS salue cette décision historiqueLe gouvernement belge a décidé d’interdire les arômes dans les cigarettes électroniques à partir de 2028, une mesure saluée par l’OMS comme une étape cruciale pour la santé publique. Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre les maladies non transmissibles et de protection des jeunes.

Read more »

Risques de gel persistants dans les plantations de jeunes plantes, rappel des saints de glace et des enjeux climatiquesCe texte détaille les risques potentiels de gel qui persistent dans les nouvelles plantations, en particulier pour les plantes vivaces telles que les tomates, le basilic et les courgettes. Il évoque les liens entre la tradition populaire de se souhaiter au bout de la main pour travailler dans son potager et d'anciennes prévisions météorologiques. Il fait également référence aux inquiétudes au sujet du réchauffement climatique et ses conséquences sur les cultures, en particulier en agriculture.

Read more »

Jongen (7) overleden na ongelukkige val uit springkasteel op voetbaltoernooi in HammeEen 7-jarige jongen is overleden na een tragisch ongeval op een jeugdvoetbaltoernooi in Hamme. De jongen kwam ongelukkig ten val terwijl hij aan het spelen was op het springkasteel. Ziekenwagen en MUG kwamen snel ter plaatse, maar later is hij in het UZ Gent overleden. De politie start een onderzoek op naar de omstandigheden.

Read more »