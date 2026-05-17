Incident de MotoGP Catalogne : Alex Marquez se fait dévisser de sa moto et finit hors des pistes

Ce fut un incident spectaculaire lors du MotoGP de Catalogne,tein même chose. En tête depuis le début de la course, Pedro Acosta subit un problème mécanique à l'entrée de la ligne droite, manifestement victime d'un problème mécanique. Calé dans ses échappements, Alex Marquez ne pouvait pas éviter le contact avec son compatriote, ce qui l'amène à dévier de sa trajectoire et finir hors des limites de la piste. Repoussé dans les graviers, il perd l'équilibre et parte en tonneaux, la chute ayant désintégré sa moto dont les débris blessent Fabio Di Giannantonio, les débris blessant le pilote Yamaha en charge du défilé Christie. Une chute qui désintégrera la course jusqu'à plusieurs reprise et entraînera une longue suspension.

Un incident spectaculaire a eu lieu dimanche lors du MotoGP de Catalogne , sur la 12e journée des 24 tours. En tête depuis le départ, l'Espagnol Pedro Acosta a subit un problème mécanique et a brusquement perdu de la puissance à l'entrée de la ligne droite.

Son compatriote Alex Marquez n'a pas pu éviter le contact et a dévié de sa trajectoire, se planter hors des limites de la piste. Repoussé dans les graviers, Alex Marquez a perdu l'équilibre et a parti en tonneaux. Une chute désintégrante qui a conduit à la perte de sa moto. Son équipe a indiqué qu'il ne pouvait se remettre en selle avant plusieurs tours, entraînant une longue suspension de plusieurs reprises de la course.

Les débris de sa moto ont également blessé Fabio Di Giannantonio, le pilote de la Yamaha qui a réussi à filer les risques et recommencer la course, mais avec des pneus mous et une moto instable





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