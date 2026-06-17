Incident maritime entre un navire de guerre russe et un voilier britannique dans la Manche

Un incident maritime s'est produit mardi dans la Manche entre un navire de guerre russe et un voilier britannique. La frégate russe Amiral Grigorovitch a tiré des coups de semonce en direction du yacht à voile Bright Future, qui naviguait sous pavillon britannique. Le ministère russe de la Défense a affirmé que le navire de guerre avait tiré des coups de semonce pour attirer l'attention de l'équipage du yacht et prévenir une éventuelle collision.

Un incident maritime impliquant un navire de guerre russe et un voilier battant pavillon britannique s'est produit mardi dans la Manche . Moscou affirme avoir tiré des coups de semonce après que l'embarcation se soit approchée à moins de 150 mètres de sa frégate.

La frégate russe Amiral Grigorovitch a tiré mardi des coups de semonce en direction d'un yacht à voile nommé Bright Future et naviguant sous pavillon britannique dans la Manche car ce dernier s'approchait dangereusement de ce navire de guerre, a affirmé Moscou. Pour attirer l'attention de l'équipage du yacht, des fusées éclairantes et des signaux sonores ont été lancés. Malgré ces mesures, le navire a continué de s'approcher dangereusement.

Quand la distance (entre les deux navires) est passée en dessous de 150 mètres, le commandant de la frégate a décidé d'ouvrir le feu préventivement sur le navire avec des armes de petit calibre, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Le yacht a alors changé immédiatement de cap et s'est éloigné du navire de guerre russe, a poursuivi le ministère.

Le ministère britannique de la Défense a décrit qu'après des tentatives pour entrer en contact avec un navire britannique dans la Manche, le Grigorovitch a tiré des coups de semonce. Ceux-ci n'étaient pas dirigés contre le navire et visaient à prévenir une éventuelle collision, a indiqué le ministère qui dit enquêter sur des informations faisant état d'un incident dans la Manche.

Selon ce ministère, il s'agit d'un incident isolé, sans lien avec l'interception dimanche par des commandos britanniques d'un pétrolier soupçonné de faire partie de la flotte fantôme russe dans la même zone de la Manche. L'événement coïncide également avec le sommet à Evian, en France, des dirigeants du G7, qui ont convenu mardi d'intensifier la pression sur la Russie pour mettre fin à plus de quatre années de guerre en Ukraine.

D'après une source proche de la Défense britannique, la frégate russe semblait dériver plutôt que d'être sous propulsion, ce qui a pu la faire se sentir plus vulnérable. Aucun blessé ni dommage n'ont été constatés après une visite de contrôle d'un autre bateau militaire, le HMS Tyne, a ajouté la même source.

Le yacht n'était absolument pas sur une trajectoire de collision avec la frégate, a assuré Jane Kelvey, une retraitée britannique à bord avec son époux Alan, auprès de la BBC. Ce n'était pas un incident avant que les coups de feu n'éclatent, a-t-elle ajouté. La marine britannique avait auparavant indiqué avoir déployé plusieurs patrouilleurs pour surveiller le navire, affirmant qu'il n'y avait pas un seul jour en avril où la frégate n'était pas étroitement surveillée.

Selon elle, l'Amiral Grigorovitch escortait des navires battant pavillon russe vers et depuis l'Atlantique, la Méditerranée et la Baltique. Les forces britanniques ont intercepté dimanche dans la Manche, avec la collaboration de la France, le pétrolier Smyrtos soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe, la première opération de ce type après que Londres a autorisé en mars l'arraisonnement de ces navires par ses forces armées





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