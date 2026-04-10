Incident technique sur un vol Ryanair à Charleroi : Atterrissage sécurisé et reprise du trafic

Un avion Ryanair en provenance d'Italie a rencontré des problèmes avec ses volets arrière lors de l'approche de l'aéroport de Charleroi, entraînant une suspension temporaire du trafic aérien. L'atterrissage s'est déroulé en toute sécurité, et une inspection de l'appareil est prévue.

Un avion de la compagnie aérienne Ryanair a été confronté à un incident technique sur le tarmac de l' aéroport de Charleroi ce matin. Selon les informations fournies, le pilote de l'appareil a signalé des problèmes concernant les volets arrière situés sur les ailes de l'avion. Cet incident a entraîné une suspension temporaire des opérations d'atterrissage afin de garantir la sécurité de l'atterrissage. L'avion en question, en provenance de Bergame, en Italie, transportait 189 passagers à bord.

\L'alerte a été donnée aux alentours de 10h30, lorsque le pilote a informé les contrôleurs aériens de la situation. Conformément aux procédures de sécurité standard, l'aéroport a immédiatement suspendu les atterrissages afin de permettre à l'avion d'effectuer une manœuvre d'atterrissage en toute sécurité. Des équipes de pompiers ont été déployées sur place pour assister l'appareil et assurer une intervention rapide en cas de besoin. L'atterrissage s'est finalement déroulé sans encombre, l'avion étant ensuite guidé vers sa position de stationnement prévue. Le trafic aérien a été interrompu pendant une trentaine de minutes environ, le temps de gérer l'urgence et de sécuriser la zone.\Après l'atterrissage réussi de l'avion Ryanair, les opérations de décollage et d'atterrissage ont été progressivement rétablies vers 11h. Bien que la situation soit revenue à la normale, quelques retards mineurs ont été enregistrés, affectant certains vols. Les autorités aéroportuaires ont toutefois précisé que ces retards devraient être rapidement résorbés. Une inspection approfondie de l'avion Ryanair est prévue afin de déterminer l'origine exacte du problème technique rencontré avec les volets arrière. Des experts techniques seront mobilisés pour effectuer les vérifications nécessaires et s'assurer que l'appareil est en parfait état de fonctionnement avant sa remise en service. Cet incident met en évidence l'importance des protocoles de sécurité rigoureux en place dans les aéroports et la réactivité des équipes face à des situations imprévues. L'enquête permettra également d'identifier d'éventuelles améliorations à apporter aux procédures et à la maintenance des avions pour éviter de tels incidents à l'avenir





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