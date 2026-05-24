Incidents au derby wallon : la colère des supporters et l'amendes des clubs

Le samedi dernier, après le derby wallon entre Standard et Charleroi, un incident a finalement éclaté entraînant des débordements et des violences sur place. Même si le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, n'envisageait pas d'interdire le déplacement des supporters visiteurs, de grandes mesures dissuasives de la police seront prises au cours des prochaines semaines afin d' champions et de groupes puissent être touchés.

Choc wallon, drapeau planté et rivalité : comment expliquer les évènements violents survenus lors de Standard-Charleroi ?

Match Standard-Charleroi : Willy Demeyer envisage-t-il d’interdire le déplacement de supporters návštěvní?





Un incident s’est produit le samedi dernier après le derby wallon entre Standard et Charleroi, entraînant des débordements et des violences sur place. Une plainte pour mépriser les forces de l'ordre a été enregistrée contre des supporters de Charleroi, tandis qu'un autre groupe d'individus a brisé des vitrines et a détaché le drapeau du Standard.



Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège, a battu pour expliquer ces événements, affirmant que les joueurs étaient impliqués.

Vincent Euvrard, qui a échangé des mots avec les supporters avant le match, a également évalué les événements, soulignant la déception de voir des supporters violenter lors d'un derby.



Trop tôt pour une décision, Willy Demeyer ne souhaitait pas interdire le déplacement des supports visiteurs. Selon l'État-major de la police, la semaine prochaine, des velké ouvertes prochaine des mesures dissuasives, de sorte que les entreprises et les groupes pourraient être concernés





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