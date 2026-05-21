Increase in Sexually Transmitted Infections in Europe and Measures to Combat It

The number of sexually transmitted infections (STIs) in Europe has never been higher, according to the latest intermediate epidemiological report on STIs published by Sciensano. Gonorrhea, the second most prevalent STI in our country, has seen an increase in diagnoses, while syphilis, ranked third, has also seen an increase in diagnoses. STIs can lead to chronic pain or infertility. In the case of syphilis, there are also risks of heart or nervous system problems. To combat the overall increase in STIs, the European Centre for Disease Prevention and Control recommends making STI tests free of charge.

Il n'y a jamais eu autant de personnes touchées par des infections sexuellement transmissibles (IST) en Europe. Selon le dernier bulletin épidémiologique intermédiaire sur les infections sexuellement transmissibles publié par Sciensano, le nombre de diagnostics de gonorrhée a été en augmentation, faisant de cet IST la deuxième la plus répandue dans notre pays.

La syphilis était à la troisième place avec un nombre de diagnostics, lui aussi, en augmentation. Les IST peuvent entraîner des douleurs chroniques ou l'infertilité. Dans le cas de la syphilis, s'ajoutent à cela des risques de troubles cardiaques ou du système nerveux. Afin d'endiguer l'augmentation générale des IST, le Centre européen de prévention et de contrôles des maladies recommande de rendre gratuits ces tests de dépistage.

Chez nous, trois centres sont subventionnés par l'INAMI pour proposer un dépistage des IST gratuit et anonyme. Ces centres se trouvent à Liège, Anvers et Bruxelles. En ce qui concerne les autres structures qui proposent du dépistage, c'est au cas par cas. Des structures développent des projets pour permettre un dépistage gratuit et, parfois, anonyme.

Mais c'est du bricolage. C'est généralement des médecins qui acceptent de faire partiellement du bénévolat ou des laboratoires qui acceptent de réduire leur prix. Il y a des exceptions qui existent et des centres qui se débrouillent pour proposer cette gratuité et/ou un anonymat. Le prix d'un dépistage IST tourne autour de 20 euros et comprend, le plus souvent, une consultation et des frais de laboratoire.

Il y a des personnes pour qui c'est un frein, d'autres pas. Mais en termes de communication, et pour attirer les personnes vers le dépistage, c'est beaucoup plus simple d'avoir un message général qui dit que le dépistage est gratuit, le dépistage est accessible et anonyme. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies recommande également la suppression de l'obligation d'obtenir le consentement parental pour pouvoir se faire dépister.

En Belgique, il ne faut pas d'autorisation parentale pour se faire dépister après 18 ans. Entre 16 et 18 ans, la situation est laissée à l'appréciation du médecin. La Fédération Laïque de Centres de Planning Familial précise que ce qui compte, ce sont les capacités de discernement du mineur. Capacités qui sont, en effet, appréciées directement par la ou le médecin.

Dans la loi belge, il est inscrit dans Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les personnes qui ont l'autorité sur le mineur (parents ou accueillant familial) ou par son tuteur ;peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts. Pour la Plateforme Prévention Sida, cette autorisation parentale nécessaire selon les cas peut représenter un frein au dépistage des mineurs.

L'organisme qui plaide pour le dépistage des IST est disponible dans cette newsletter. La newsletter couvre les thématiques Vie Pratique, Santé et Bien-être, Sciences et Technologie, Environnement et nature. Elle est conçue pour vous fournir l'essentiel des tendances du moment et des préoccupations les plus proches de vos préoccupations





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