Inculpation d'une mère de Deerlijk pour le meurtre de ses enfants

Une femme de 35 ans de Deerlijk est inculpée de meurtre pour la mort de ses enfants en 2014 et 2015, et de tentative de meurtre en 2025, suite à des doutes médicaux sur l'origine génétique.

Une femme de 35 ans résidant à Deerlijk, dans la province de Flandre occidentale, a été officiellement inculpée pour le meurtre de deux de ses enfants et la tentative de meurtre d'un troisième enfant. Cette décision judiciaire suit l'ouverture d'une enquête approfondie par le parquet de Flandre occidentale, confirmée mardi par les quotidiens Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg. Les faits reprochés à cette mère s'étalent sur plusieurs années, mêlant drames familiaux et interrogations médicales complexes.

Détails des faits et contexte familial

La suspecte est accusée des meurtres survenus en 2014 et 2015, durant lesquels elle a perdu deux de ses enfants. Le premier décès concernait une fille décédée à l'âge de sept mois. Le second enfant, un garçon, est décédé à l'âge de quelques semaines seulement à peine après sa naissance. Ces événements tragiques avaient marqué sa famille et soulevé des questions au sein de la communauté locale et parmi les proches de la femme concernée.

Also read Jensen Huang : L'affaire espionnage mettant en péril le géant Nvidia

Plus récemment, en mars dernier, la situation s'est à nouveau précipitée lorsque la trentenaire a été transférée à l'hôpital avec un nouveau-né. Ce bébé, âgé de cinq semaines à cette date, présentait de sérieuses difficultés respiratoires. Son arrivée dans l'établissement de soins a déclenché une nouvelle alerte, car l'état de l'enfant semblait anormal et nécessitait une attention médicale urgente de la part des professionnels de santé présents.

Doutes médicaux et origine génétique

Les médecins de l'hôpital n'ont pas pu formuler d'explication médicale claire quant à l'état de santé de l'enfant ni déterminer avec certitude ce qui lui était arrivé au domicile familial avant son transfert. Face à ces symptômes inexplicables et à la récurrence de situations critiques, un des médecins traitants a contacté directement la justice pour signaler ses inquiétudes. Cette démarche a conduit à la relance de l'enquête par les autorités compétentes.

Advertisement

La principale suspicion des enquêteurs porte sur la validité de l'explication fournie par la suspecte pour les décès précédents. Lors des événements de 2014 et 2015, la mère avait attribué ces tragédies à une " anomalie génétique rare ". Selon ses dires, cette anomalie empêcherait la transmission des signaux du cœur vers le cerveau, provoquant ainsi un arrêt cardiaque soudain et sans explication apparente.

Contre-argument scientifique décisif

Cependant, les éléments recueillis par les enquêteurs invalident formellement cette théorie génétique pour le troisième enfant, qui fait l'objet de la tentative de meurtre. Le nourrisson est le fruit d'une fécondation in vitro réalisée avec un ovocyte provenant de la partenaire de la suspecte. Cette réalité biologique signifie qu'il n'existe aucun lien génétique possible entre la mère inculpée et cet enfant spécifique, rendant l'explication de l'anomalie héréditaire impossible.

Cette découverte constitue un pivot majeur dans l'enquête, car elle démontre que la cause invoquée ne peut pas s'appliquer à tous les cas. La suspicion se renforce dès lors que la raison médicale avancée pour justifier les décès antérieurs ne peut techniquement pas concerner le nouveau-né, suggérant la présence d'un facteur externe ou malveillant dans la survenue de ces incidents de santé.

Mesures judiciaires et position de la suspecte

Le parquet de Flandre occidentale a confirmé au quotidien Het Nieuwsblad qu'une enquête officielle est en cours pour éclaircir ces circonstances funestes. La suspecte a été placée sous mandat d'arrêt immédiat afin de garantir le bon déroulement de l'instruction et la sécurité de l'environnement familial. Elle nie fermement toutes les allégations portées contre elle, maintenant sa version des faits malgré les indices scientifiques qui s'accumulent.

Advertisement

Sur le plan procédural, la mère se trouve actuellement assignée à résidence sous surveillance électronique. Cette mesure de contrôle vise à encadrer ses déplacements tout en maintenant la pression judiciaire sur l'affaire. Le parquet continue d'examiner les dossiers médicaux et les témoignages pour établir la vérité sur les décès de 2014 et 2015, ainsi que sur l'état critique du nourrisson de mars 2025.