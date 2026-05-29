Indemnisation pour les pertes de réseau chez les prosumers

La mesure vise à indemniser les pertes de réseau subies par les prosumers, qui ont investi dans la mise en place de panneaux solaires. Les gestionnaires de réseau devront suivre les compteurs communicants pendant un an pour vérifier si des décrochages sont réels et indemniser les prosumers en fonction de la quantité de kWh non injectée sur le réseau.

Désormais, en cas de suspicion de décrochage, il faudra s’adresser à son gestionnaire de réseau, son GRD, via un formulaire pour lui demander une surveillance du compteur.

La condition pour bénéficier de l’indemnisation est de posséder un compteur communicant. Sans ça, pas de suivi possible. Le gestionnaire de réseau pourra alors suivre le compteur communiquant pendant un an, parce que ce calcul sera fait sur un an. Il observera si des décrochages sont effectifs et le prosumer sera indemnisé en fonction proportionnelle de la quantité de kWh qu’il n’aura pas pu injecter sur le réseau.

Il sera donc indemnisé pour cette électricité en fonction du nombre de kWh qui n’auront pas pu être injectés, fois un prix moyen de l’électricité. Mais si le gestionnaire de réseau constate que le décrochage se produit moins de 1% du temps, alors il n’y aura pas d’indemnisation. Ce sont donc les gestionnaires de réseau qui vont devoir prendre en charge cette indemnisation.

Mais Cécile Neven demande aussi que les GRD améliorent leurs réseaux pour éviter les décrochages : "Ce sera à eux de gérer au mieux cette situation pour éviter les impacts sur les citoyens. Ici, le but de la mesure que nous décidons, c’est d’abord d’indemniser les pertes de réseau qui sont subies par les prosumers. Ils ont quand même fait un investissement de mettre des panneaux sur leur toit.

Ils participent à la transition énergétique, et c’est donc légitime qu’ils bénéficient de ce service rendu. Donc ça, c’est le premier but. Et le deuxième, c’est évidemment de donner ce signal aux gestionnaires de réseau pour procéder à des investissements et pour résoudre ces problèmes de déficit d’injection.

" Pour l’association Beprosumer, qui défend le propriétaire de panneaux, l’indemnisation proportionnelle est une bonne chose. Mais ils attendent la mise en place concrète de cette mesure. On va attendre d’avoir les chiffres. Nous souhaitons une formule mathématique, on veut avoir des chiffres, les analyser et bien évidemment être extrêmement attentif par rapport aux décisions qu’ils vont prendre lors de la deuxième lecture et troisième lecture en gouvernement, parce qu’il y aura inévitablement des ajustements.

Mais lorsqu’il apprend que l’indemnisation n’interviendrait qu’à partir de l’année prochaine, ou après un an d’observation du compteur, l’association de défense des prosumers hausse le ton : "C’est complètement bancal. On avait demandé justement que l’indemnité commence à partir du moment où les mesures étaient faites chez les personnes qui étaient préjudiciées. Aujourd’hui, le cabinet de la Ministre a l’air de dire qu’on ne sait pas très bien mesurer ça aujourd’hui, que ce n’est pas possible.

Je me demande alors où vont les données qui sortent des compteurs communicants ? Et je me pose de sincères questions. Donc, clairement, c’est également un des points sur lesquels nous allons reformuler les propositions.

" Une journée comme aujourd’hui, où l’on connaît beaucoup de soleil, ce sont parfois des quartiers entiers qui commencent à ne plus rien produire à partir de 10 heures ou 10h30 du matin. C’est évidemment inacceptable. Aujourd’hui, la seule alternative qu’ils ont, c’est d’investir dans une batterie intelligente. Cela permet d’aider le réseau… Mais on voudrait aussi que le réseau nous aide.

Les GRD doivent simplement assumer leur mission première : nous fournir de l’électricité ou empêcher d’avoir une tension anormale sur leurs propres réseaux pour permettre à nos panneaux de fonctionner. Notez qu’il n’est pas impossible que les gestionnaires de réseau répercutent un jour ce coût d’indemnisation sur la facture électrique de tous les ménages. Mais uniquement après 2029 tempère la Ministre wallonne de l’énergie : "La période tarifaire actuelle se termine en 2029.

Il n’y aura alors aucune modification pour l’ensemble des citoyens d’ici 2029. Ensuite, nous entrerons dans une nouvelle période tarifaire. Et c’est le régulateur wallon, la CWAP, qui pourra accepter ou non les éventuelles demandes que feraient les GRD à cet égard. Mais ce sera après 2029.

" L’autre solution serait que les GRD investissent sur les réseaux d’ici là pour qu’il n’y ait plus de décrochages. Ce qui nécessitera d’énormes montants financiers. Chaque jour (du lundi au vendredi), recevez un condensé des principaux titres de la rédaction info de la RTBF. Et en cas d’événement majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash





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