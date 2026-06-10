Infantino défend les prix des billets du Mondial et les tensions With immigration policies

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a justifié les coûts des billets du Mondial 2026 tout en commentant les problèmes d'accès aux États-Unis pour des officiels et les craintes liées à l'Ebola

Le président de la FIFA , Gianni Infantino , a défendu les prix élevés des billets pour la Coupe du monde de football lors d'une conférence de presse à la veille du tournoi.

Le Mondial 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, verra ses billets se vendre à un prix moyen de moins de 500 dollars, selon Infantino, qui affirme que ce tarif est "en ligne avec d'autres grands événements sportifs aux États-Unis". Le patron du football mondial a également commenté le refus d'entrée aux États-Unis de l'arbitre somali Omar Artan, qualifiant la situation de "malheureuse".

Il a souligné que la FIFA n'avait aucun contrôle sur les décisions des autorités américaines, qui ont invoqué des liens présumés avec des organisations terroristes, bien que l'arbitre ait selon ses dires un visa valide. Infantino a indiqué que l'organisation tentait de trouver des solutions en coulisses mais qu'elle ne décidait pas de tout. Parallèlement, des inquiétudes plus larges émergent concernant les politiques migratoires strictes des États-Unis pendant le Mondial.

Les Nations Unies ont appelé Washington à revoir l'application de ses politiques d'immigration dans le contexte du tournoi. Le haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, a déclaré à Genève que "dans le contexte de la Coupe du monde, il serait bon de réexaminer certaines mesures politiques". Cette prise de position fait suite à plusieurs incidents où des joueurs, des officiels et du personnel des pays participants ont rencontré des difficultés pour entrer aux États-Unis.

Le cas le plus médiatique est celui de l'arbitre somalien, retenu à son arrivée à Miami puis expulsé vers la Somalie, qui figure sur la liste des pays soumis à une interdiction de voyage décrétée par l'ancien président Trump. Bien que la Somalie affirme qu'Omar Artan possédait un visa valide, le département d'État américain a justiqué son exclusion en invoquant des liens avec des personnes suspectées de terrorisme.

Un autre sujet de préoccupation est la gestion des risques sanitaires, notamment l'épidémie d'Ebola en Afrique. Les États-Unis ont demandé à la Belgique d'interdire l'entrée des personnes en provenance de la République démocratique du Congo, et menacent d'imposer des interdictions similaires aux pays européens qui ne suivraient pas leurs directives.

Le ministre belge de la Santé, Frank Vandenbroucke, a rejeté cette exigence, affirmant que la science commandait d'agir là où sévissait la crise, et qu'une interdiction d'entrée ne protégeait à son avis personne à ce stade. Il a également critiqué les États-Unis pour avoir réduit l'aide au développement et médicale dans la région, ce qui, selon lui, aggrave la situation.

La Belgique préfère se concentrer sur le contrôle au départ des pays touchés et sur la mise en place de capacités d'isolement pour les cas éventuels. Depuis mi-mai, les États-Unis refusent déjà l'entrée aux voyageurs ayant récemment séjourné en RDC ou en Ouganda. Cette divergence d'approches entre Washington et Bruxelles illustre les tensions diplomatiques qui persistent en marge du tournoi mondial, alors même que la FIFA tente de garantir la bonne tenue de l'événement sportif planétaire





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