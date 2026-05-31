Infectioloog in Congo: "De realiteit is dat niemand de ware omvang en ernst van deze uitbraak kent"

Infectioloog Laurens Liesenborghs en zijn team van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen zijn aangekomen in Bunia, het epicentrum van de ebola-uitbraak in het oosten van Congo. De epidemie zit inmiddels "diepgeworteld in de regio", zegt de arts aan VRT NWS. Samen met zijn collega's probeert hij de verspreiding ervan in te dammen door volop aan een medicijn te werken.In Congo zijn momenteel 246 sterfgevallen op meer dan 1.000 verdachte gevallen geregistreerd. "Wellicht blijven de meeste gevallen onder de radar", zegt de infectioloog.Het is volgens Liesenborghs echter moeilijk om met zekerheid iets te zeggen door problemen met de testcapaciteit. "Veel mensen worden niet getest en amper 20 procent van de hoogrisicogevallen wordt goed opgevolgd. Dat is een groot probleem.", noemt de situatie "alarmerend". "Nooit eerder zijn bij een uitbraak zo snel na de officiële aankondiging zoveel gevallen geregistreerd", klonk het in een mededeling vanmorgen. "De realiteit is dat niemand de ware omvang en ernst van deze uitbraak kent.". Toch is Liesenborghs hoopvol. "De testcapaciteit breidt hier met de dag uit. In het begin waren er maar 40 testen per dag mogelijk, nu al 300. Onze Congolese collega's werken hier dag en nacht.". Tegelijk is er nieuwe medicatie op komst die de infectioloog en zijn team volop gaan testen. "We weten dat die medicatie al goed werkt op dieren. Een volgende stap is om die ook op mensen te testen om de sterfte omlaag te proberen te krijgen.", tegen de Bundibugyo-stam van het ebolavirus. Die is verantwoordelijk voor de huidige uitbraak, maar er bestaat nog geen vaccin of goedgekeurde behandeling.

-vaccin, ontwikkeld door de universiteit van Oxford en het Serum Institute of India, toont potentieel.





Vietnamezen verzetten zich tegen nieuw golfterrein van Trump: 4.000 huizen en begraafplaats moeten wijkenIn het noorden van Vietnam moeten meer dan 4.000 huizen en een begraafplaats verdwijnen voor de bouw van een nieuw golfterrein van de Trump Organization. Het project is in mei 2025 aangekondigd, maar ligt stil door protest van de buurtbewoners, omdat de overheid volgens hen een te lage prijs biedt voor de verkoop van hun grond.

Woede waait in de wereld: over achterblijvers en verliezersWe leven in een ontevreden tijdsgewricht. Er is protest, er is woede, en bij elke verkiezing lijkt de kiezer weer een nieuw signaal te geven van malcontentement. Over het bestuur, over waar het met de wereld naartoe gaat, of over de levensduurte. Björn Soenens richt zijn blik deze week op de wortels van de woede.

Belgen opgelet: Multi-level marketing platform Validus beloofde hoge rendementen, maar bleek een valkuilHet beleggingsplatform Validus beloofde hoge rendementen tot 300 procent op 60 weken tijd en organiseerde fysieke en digitale presentaties om Belgen van Marokkaanse afkomst te verleiden. Potentiële beleggers kregen altijd een unieke investeringskans en onrealistisch hoge rendementen voorgeschoteld. De grootste investeerders of de mensen die de meeste nieuwe investeerders binnenhalen, kregen geschenken aangeboden, zoals luxereizen, ontmoetingen met de CEO's van Validus, Rolex-horloges of een Lamborghini. Hoe groter de investering, hoe groter de beloning. Het contact met Validus gebeurde vooral via Telegram, maar er was ook een WhatsApp-groep voor de Belgen. De website van Validus blijkt al een tijdlang niet meer actief te zijn. De ronselaars van Validus in België verdwijnen van de radar, maar enkele Belgische spilfiguren posten nog regelmatig beelden van exotische vakanties op luxebestemmingen. De 2 topmannen van Validus werken vanuit Dubai en het Verenigd Koninkrijk: Parwiz Daud en Mansour Tawafi. Beide heren hebben intussen nieuwe, gelijkaardige ondernemingen opgestart, die zijn gevestigd in Dubai en Thailand.

Ebola Outbreak in Congo: Urgent Need for Specialized Help and VaccinesThe rapid spread of Ebola in Congo is alarming, with the most promising candidate drugs and vaccines against the Bundibugyo strain of the Ebola virus. The strain is responsible for the current outbreak, but there is currently no vaccine or approved treatment. The IAVI international AIDS vaccine initiative developed a vaccine, but it still needs 7 to 9 months to be clinically tested. The Oxford-India vaccine also shows potential. The success of these vaccines depends on effective contact tracing, which can be challenging in some affected areas in Congo.

Tot 8.000 muizen per hectare: Australische boeren kreunen onder grote muizenplaagIn grote delen van Australië heerst momenteel een grootschalige muizenplaag, met tot wel 8.000 muizen per hectare. Dat is een groot probleem voor de landbouwers, die heel wat tijd en geld moeten investeren in de bestrijding van de dieren. De boeren mogen tijdelijk muizenvergif met een dubbele dosis gebruiken, om de plaag onder controle te krijgen.

Épidémie de virus en RDC et Ouganda : 263 cas confirmés et 43 décèsLa République démocratique du Congo et l'Ouganda font face à une épidémie causée par le virus Bundibugyo, avec 263 cas confirmés et 43 décès. L'OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale. Le chef de l'agence sanitaire africaine critique la dépendance du continent en financements extérieurs et salue l'adoption d'un plan d'intervention de 319 millions de dollars par les ministres de la Santé de RDC, Ouganda et Soudan du Sud. En l'absence de vaccin ou traitement homologué, les mesures reposent sur les barrières sanitaires et la détection rapide des cas.

