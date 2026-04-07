Inflation en hausse en Belgique : Le Bureau du Plan revoit ses prévisions en raison du conflit au Moyen-Orient

Le Bureau fédéral du Plan revoit à la hausse ses prévisions d'inflation en raison du conflit au Moyen-Orient, prévoyant des dépassements de l'indice pivot en juillet et décembre. Les prix de l'énergie et les indexations salariales sont impactés.

Le Bureau fédéral du Plan, dans ses dernières prévisions publiées mardi, anticipe un nouveau dépassement de l'indice pivot en juillet, suivi d'un autre en décembre. Cette évolution est directement liée à la persistance des tensions géopolitiques, notamment le conflit au Moyen-Orient , qui exerce une pression significative sur les prix de l'énergie et, par conséquent, sur l'inflation globale. Les projections révèlent une inflation moyenne de 3,2% en 2026 et de 2,9% en 2027.

Ces chiffres marquent une hausse notable par rapport aux estimations précédentes, qui tablaient sur une inflation de 2,47% en 2025. Ces prévisions mettent en évidence l'impact durable des événements internationaux sur l'économie belge et soulignent la nécessité d'une surveillance continue de l'inflation et de ses facteurs déterminants. Les variations des prix des matières premières, en particulier le pétrole et le gaz, jouent un rôle crucial dans cette dynamique inflationniste. Les mesures prises par le gouvernement et la Banque nationale de Belgique pour atténuer les effets de l'inflation seront donc déterminantes pour la stabilité économique du pays. \Les hypothèses du Bureau du Plan concernant les prix de l'énergie illustrent clairement l'impact du conflit au Moyen-Orient. Le prix du pétrole Brent devrait atteindre en moyenne 90 dollars le baril en 2026 et redescendre à 75 dollars en 2027. Simultanément, le prix du gaz naturel (TTF101) est estimé à 46 euros par MWh cette année et à 41 euros l'an prochain. L'électricité (Endex101) devrait également connaître des fluctuations, avec une moyenne de 101 euros par MWh en 2026 et 92 euros en 2027. Ces prévisions énergétiques, comparées aux estimations antérieures, soulignent l'augmentation des coûts de l'énergie et son influence sur l'inflation. Les entreprises et les consommateurs seront confrontés à des dépenses plus élevées en matière d'énergie, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la consommation et l'investissement. Il est important de noter que ces chiffres sont des estimations et peuvent évoluer en fonction de l'évolution de la situation géopolitique et des marchés énergétiques. L'anticipation et la préparation sont donc essentielles pour faire face à ces défis économiques. \L'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'inflation est également visible dans les révisions des prévisions concernant l'indice pivot. En mars, le Bureau du Plan avait déjà ajusté ses estimations, prévoyant un dépassement de l'indice pivot quatre mois plus tôt que prévu initialement. L'impact de ces dépassements est direct sur les prestations sociales et les salaires des fonctionnaires, qui seront indexés en conséquence. La première indexation devrait intervenir en octobre. Avant l'escalade des tensions au Moyen-Orient, le Bureau du Plan anticipait une inflation beaucoup plus faible, estimée à 1,9% en moyenne cette année et à 1,6% en 2027. Ce changement radical met en évidence la volatilité de l'environnement économique actuel et la capacité des événements extérieurs à modifier considérablement les perspectives économiques. Les pouvoirs publics sont confrontés à un défi de taille : trouver le juste équilibre entre la maîtrise de l'inflation et le soutien aux ménages et aux entreprises. Des mesures spécifiques, comme l'adaptation des politiques fiscales et sociales, pourraient être nécessaires pour atténuer les conséquences de l'inflation et préserver la stabilité économique





RTBFinfo / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Inflation Bureau Du Plan Moyen-Orient Prix De L'énergie Indice Pivot Prévisions Économiques Économie Belge Prix Du Pétrole Gaz Naturel Électricité Indexation

Belgique Dernières Nouvelles, Belgique Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Trump lance un ultimatum incendiaire à l'Iran : Escalade au Moyen-Orient ?Donald Trump exige la réouverture du détroit d'Ormuz sous 24 heures, menaçant l'Iran. L'ultimatum rejeté par Téhéran inquiète quant à une escalade militaire. Analyse de Raoul Delcorde, professeur de relations internationales.

Lire la suite »

Crise au Moyen-Orient : Blocus du détroit d'Ormuz, menaces et escalade des tensionsLe blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran, suite aux frappes américaines et israéliennes, provoque une flambée des prix de l'énergie. Les États-Unis menacent de bombarder l'Iran, tandis que les opérations militaires israéliennes au Liban continuent, entrainant des pertes humaines et un déplacement massif de la population. Les tensions entre les deux parties atteignent un niveau critique.

Lire la suite »

Attaques et tensions au Moyen-Orient: Frappes, approvisionnement en gaz et proposition de cessez-le-feuLe Moyen-Orient est en proie à une escalade des tensions. Téhéran rétablit l'approvisionnement en gaz après une attaque, tandis que Beyrouth est visée par une frappe. L'Iran se prépare à imposer des conditions de navigation dans le détroit d'Ormuz, et le Pakistan propose un cessez-le-feu. Des attaques au Koweït font des blessés. La situation reste explosive, avec des menaces de représailles et des accusations d'attaques.

Lire la suite »

Frappes en Iran et réactions internationales : tensions accrues au Moyen-OrientIsraël annonce avoir mené des frappes sur un complexe pétrochimique iranien. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, condamne les frappes ciblant les infrastructures civiles, soulignant leur caractère illégal et inacceptable. La Jordanie, quant à elle, prévoit d'indemniser les personnes dont les biens ont été endommagés par les débris de missiles et drones. L'appel à la désescalade se fait pressant, avec une emphase sur la nécessité d'une solution diplomatique.

Lire la suite »

Crise au Moyen-Orient : Trump menace de détruire l'Iran, l'escalade s'intensifieLes tensions au Moyen-Orient atteignent un nouveau palier alors que les menaces et les violences s'accumulent. Donald Trump menace de détruire l'Iran, tandis que les Gardiens de la Révolution promettent des représailles. La situation au Liban reste catastrophique et les efforts diplomatiques peinent à porter leurs fruits.

Lire la suite »

Guerre au Moyen-Orient : un complexe pétrochimique touché par l’Iran en Arabie saoudite'Une attaque a provoqué un incendie dans les usines de Sabic à Jubail. Les détonations étaient très fortes', a...

Lire la suite »