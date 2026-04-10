Inflation et épargne : les banques belges, entre prudence et attentes européennes

L'inflation croissante et l'anticipation d'une hausse des taux de la BCE soulèvent des questions sur la rémunération de l'épargne en Belgique. L'article analyse le contexte économique, la réaction des banques belges et les comparaisons avec les pays voisins, soulignant la réticence des banques belges à augmenter significativement les taux d'intérêt sur les livrets d'épargne.

L'envolée des prix des produits pétroliers, consécutive au déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, a immédiatement suscité des inquiétudes quant à un retour de l'inflation. Les marchés financiers ont rapidement intégré ce risque, se traduisant par une série de hausses des taux d'intérêt , notamment ceux auxquels les États empruntent. Les prêts à long terme, tels que les prêts hypothécaires, ont également subi des augmentations.

La confirmation de ce retour inflationniste est désormais tangible. En Belgique, le Bureau du Plan prévoit une inflation de 3,2% d'ici 2026. L'attention se porte désormais sur la Banque Centrale européenne (BCE). De nombreux experts et économistes anticipent une prochaine hausse des taux directeurs de la BCE pour endiguer l'inflation. Une telle mesure permettrait aux banques de percevoir davantage d'intérêts sur leurs dépôts auprès de la BCE, augmentant ainsi leur capacité à potentiellement mieux rémunérer l'épargne des particuliers. \Cependant, l'expérience récente en Belgique révèle une réticence des banques à augmenter significativement les taux d'intérêt des livrets d'épargne. Malgré l'annonce de quelques 'petites' banques, principalement en ligne, d'augmenter les taux sur certains livrets fin mars, la réaction des autres acteurs du secteur financier reste timide. Nicolas Claeys, spécialiste du secteur financier chez Testachats, observe un frémissement très léger. Seules deux banques en ligne, déjà réputées pour leurs conditions avantageuses, se démarquent, tandis que les autres restent attentistes. Ces banques en ligne proposent des taux allant jusqu'à 2% (prime de fidélité incluse, sous certaines conditions), contrairement aux comptes principaux des grandes banques qui offrent des taux entre 0,25% et 0,60%. Des alternatives existent avec des comptes plus attractifs, mais moins connus et moins accessibles à la majorité des clients, affichant des taux de 1% à 1,5%. Les comptes à versements mensuels, plafonnés à 500 ou 600 euros, offrent des taux plus élevés (2,25% à 2,80%), mais ne permettent pas de bénéficier de ces taux pour des sommes importantes versées rapidement. \La Belgique se situe parmi les pays européens où le taux d'intérêt moyen sur les comptes d'épargne est le plus bas, avec une moyenne de 0,70%. Ce chiffre est à peine supérieur à celui de l'Allemagne, de la Lituanie, de la Finlande et de la Bulgarie. Les pays voisins comme les Pays-Bas, la France et le Luxembourg affichent des taux supérieurs à 1,20%, voire 1,70%. Les économistes s'attendent à une prochaine hausse des taux directeurs de la BCE, ce qui pourrait potentiellement augmenter la marge de manœuvre des banques pour augmenter les taux d'intérêt sur l'épargne. La dernière période de hausse des taux directeurs de la BCE, en 2022-2023, suite à la guerre en Ukraine, a vu les taux atteindre 4%. Eric Dor, professeur de finance à l'IESEG School of Management, souligne la réticence des banques belges à augmenter les taux des comptes d'épargne réglementés, contrairement à ce qui a été observé dans les pays voisins. L'expérience de la dernière crise inflationniste amène une certaine prudence dans les prévisions concernant les actions des banques belges en 2026





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