Infrabel Renforce la Sécurité Ferroviaire Face aux Intrusions sur les Voies

Infrabel met en œuvre des mesures renforcées pour lutter contre le franchissement illégal des voies ferrées, suite à l'enregistrement de 583 signalements l'année dernière. Des barrières et un système de caméras sont déployés pour améliorer la sécurité et réduire les retards.

L'année dernière, Infrabel , le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, a enregistré 583 signalements de personnes traversant les voies. Ce phénomène a engendré jusqu'à 4,5 heures de retard quotidien cumulé pour les trains. Consciente de la gravité de la situation, Infrabel a mis en place des mesures supplémentaires, notamment à Bruxelles -Nord, où des barrières renforcées et un système d'alerte avec caméras ont été installés pour dissuader et prévenir l'accès non autorisé aux voies.

La problématique des intrusions sur les voies ferrées, bien qu'elle semble légèrement diminuer ces dernières années, demeure une source de préoccupations majeure. Thomas Baekenn, porte-parole d'Infrabel, souligne le danger extrême de cette pratique : 'Le franchissement de voies est extrêmement dangereux. L'année dernière, 9 personnes y ont encore perdu la vie.'\Des images capturées par une caméra d'Infrabel, située à Bruxelles, illustrent la dangerosité de la situation. On y voit deux individus, transportant des bagages, traverser la ligne ferroviaire la plus fréquentée du pays. Ces images saisissantes mettent en évidence le risque encouru et les conséquences potentielles de telles actions. L'interruption du trafic ferroviaire due aux intrusions a des répercussions sur l'ensemble du réseau national, la liaison Nord-Sud étant un axe central et crucial pour les déplacements ferroviaires. Infrabel a déjà mené, par le passé, des actions conjointes avec la police et lancé des campagnes de sensibilisation pour lutter contre ce phénomène. On dénombre 102 'points chauds', des endroits où les intrusions sont fréquemment constatées. Il est également constaté que le phénomène se produit de plus en plus souvent au sein même des gares, nécessitant ainsi des mesures spécifiques et ciblées.\Face à cette situation persistante, Infrabel a intensifié ses efforts. 'Nous avons mis en place un projet pilote dans la gare de Bruxelles-Nord,' explique Thomas Baeke. 'Des fermetures ont été installées à l'extrémité de plusieurs quais.' Il s'agit en réalité d'une double fermeture : 'Une fermeture physique et une fermeture virtuelle, avec un système de caméras alimenté pour détecter encore plus rapidement les personnes qui accèdent aux voies.' Seulement à Bruxelles-Nord, 19 signalements de personnes sur les voies ont été enregistrés l'année dernière. Bruxelles-Midi a enregistré 18 signalements et Bruxelles-Central, 15. Ces chiffres soulignent l'importance de la mise en œuvre de ces nouvelles mesures pour assurer la sécurité des usagers et la fluidité du trafic ferroviaire. L'investissement dans ces systèmes de sécurité et la sensibilisation des usagers restent des priorités afin de réduire le nombre d'incidents et de prévenir les accidents mortels





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