Les obsèques du commissaire John Gilliard ont eu lieu à Ciney, réunissant policiers et ministres. Décédé après un choix d'euthanasie suite à sa blessure de mars 2024, il symbolise les enjeux de soutien aux forces de l'ordre.

L'inhumation du policier John Gilliard s'est déroulée à Ciney, marquant la fin d'un parcours tragique initié le 18 mars 2024. Ce jour-là, le fonctionnaire avait été grièvement blessé par balle lors d'une perquisition à Lodelinsart dans le cadre d'une enquête sur le trafic de stupéfiants. La cérémonie funéraire a rassemblé une grande partie des institutions policières et gouvernementales belges pour lui rendre un dernier hommage solennel.

Déroulement des funérailles à Ciney

La cérémonie a attiré de nombreux policiers fédéraux et locaux, ainsi que des représentants des forces de l'ordre venues des Pays-Bas et du Luxembourg. Une grande partie des participants arboraient un brassard arborant l'inscription "police" ou un brassard noir en signe de deuil. La direction de la police fédérale était également présente, en dépit d'un conflit précédent opposant John Gilliard à l'institution concernant la prise en charge de ses frais médicaux liés à sa blessure.

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Contexte médical et décision d'euthanasie

Depuis l'agression de mars 2024, John Gilliard, connu au sein des Unités spéciales sous le nom de code "Vador", souffrait d'une paralysie importante et de douleurs persistantes. Face à cette détresse physique et psychologique, il avait choisi de recourir à l'euthanasie. Son auteur des tirs avait été mortellement atteint lors des tentatives de neutralisation menées par les policiers sur les lieux de l'interpellaion.

Relations avec la hiérarchie policière

La semaine précédant sa décision, John Gilliard s'était longuement entretenu avec Eric Snoeck, le commissaire général, au sujet des difficultés rencontrées depuis la fusillade. À l'occasion de cette rencontre, le patron de la police fédérale s'était engagé à améliorer l'accompagnement des policiers blessés. John Gilliard avait décliné une invitation à rencontrer le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, estimant que le ministre ne l'avait pas écouté par le passé, mais l'avait toutefois invité à assister à ses funérailles.

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Présence gouvernementale et suivi

Le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, a assisté à la cérémonie, tout comme la ministre de la Justice, Annelies Verlinden. Leur présence témoignait de l'attention particulière portée par le gouvernement à cette affaire qui a suscité un large débat sur la prise en charge des agents blessés en service commandé. John Gilliard est décédé le jour même des funérailles, mettant fin à une souffrance longue et douloureuse.

Impact sur les forces de l'ordre

Cet événement marque un point de bascule pour la reconnaissance des séquelles physiques et morales subies par les policiers. L'engagement d'Eric Snoeck concernant l'amélioration de l'accompagnement des agents blessés reste à évaluer dans les mois à venir. La présence massive des forces de l'ordre belges et internationales souligne l'unité du corps policier face à ces drames individuels et collectifs.