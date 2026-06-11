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Inner Devil, le supporter belge qui maquille son visage pour les Diables Rouges

Sport News

Inner Devil, le supporter belge qui maquille son visage pour les Diables Rouges
Diables RougesSupporterFootball
📆11/06/2026 23:12:00
📰RTBFsport
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Portrait d'Olivier Didion, surnommé Inner Devil, un supporter des Diables Rouges qui se maquille le visage aux couleurs de l'équipe pour faciliter les rencontres avec d'autres fans lors des déplacements à l'étranger. Il s'apprête à voyager aux États-Unis pour la Coupe du Monde 2026.

Depuis toujours, Olivier Didion est un supporter inconditionnel des Diables Rouges . Cet employé de banque originaire de Ciney vit le football comme une véritable passion, mais aussi comme un exutoire qui l'aide à surmonter sa timidité.

Lorsqu'il assiste à un match, il se métamorphose : son visage et son crâne sont entièrement maquillés aux couleurs de l'équipe belge. Il a adopté ce look pour favoriser les rencontres avec d'autres supporters, car, selon ses propres mots, cela permet de créer un lien instantané, surtout à l'étranger où il n'a pas le contact facile.

C'est ainsi qu'il a rencontré un Irlandais qui lui a donné le surnom d'Inner Devil, un nom qui est devenu son alter ego dans l'univers du football. Inner Devil a beaucoup voyagé pour suivre les Diables, notamment lors de la Coupe du Monde 2018 où il a assisté à deux matchs, dont la demi-finale mémorable opposant la Belgique à la France. Malgré la défaite, ce reste un souvenir précieux.

Cette année, il se rendra à nouveau aux États-Unis pour soutenir son équipe : il s'envolera samedi pour Seattle afin d'assister à un premier match, puis se dirigera vers Los Angeles pour une seconde rencontre. Ensuite, il retournera à Ciney pour suivre le reste de la compétition à la télévision, en espérant une victoire des Diables Rouges

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Diables Rouges Supporter Football Coupe Du Monde 2026 Inner Devil

 

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