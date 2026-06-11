Inner Devil, le supporter belge qui maquille son visage pour les Diables Rouges

Portrait d'Olivier Didion, surnommé Inner Devil, un supporter des Diables Rouges qui se maquille le visage aux couleurs de l'équipe pour faciliter les rencontres avec d'autres fans lors des déplacements à l'étranger. Il s'apprête à voyager aux États-Unis pour la Coupe du Monde 2026.

Depuis toujours, Olivier Didion est un supporter inconditionnel des Diables Rouges . Cet employé de banque originaire de Ciney vit le football comme une véritable passion, mais aussi comme un exutoire qui l'aide à surmonter sa timidité.

Lorsqu'il assiste à un match, il se métamorphose : son visage et son crâne sont entièrement maquillés aux couleurs de l'équipe belge. Il a adopté ce look pour favoriser les rencontres avec d'autres supporters, car, selon ses propres mots, cela permet de créer un lien instantané, surtout à l'étranger où il n'a pas le contact facile.

C'est ainsi qu'il a rencontré un Irlandais qui lui a donné le surnom d'Inner Devil, un nom qui est devenu son alter ego dans l'univers du football. Inner Devil a beaucoup voyagé pour suivre les Diables, notamment lors de la Coupe du Monde 2018 où il a assisté à deux matchs, dont la demi-finale mémorable opposant la Belgique à la France. Malgré la défaite, ce reste un souvenir précieux.

Cette année, il se rendra à nouveau aux États-Unis pour soutenir son équipe : il s'envolera samedi pour Seattle afin d'assister à un premier match, puis se dirigera vers Los Angeles pour une seconde rencontre. Ensuite, il retournera à Ciney pour suivre le reste de la compétition à la télévision, en espérant une victoire des Diables Rouges





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