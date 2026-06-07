Inondations en Belgique : un manque cruel d'effectifs pour les pompiers

La Belgique est touchée par des inondations aux conséquences dramatiques depuis une semaine. Les pompiers se disent débordés en raison d'un manque cruel d'effectifs. Les zones de secours peuvent-elles assumer leurs missions ? Des interventions qui risquent de se multiplier à cause du réchauffement climatique. Des rues sous eau, des voitures submergées, des maisons inondées. Le week-end dernier, les pompiers ont travaillé sans relâche. Face aux nombreuses demandes d'intervention, les hommes du feu se sentent démunis.

Depuis une semaine, notre pays est touché par des inondations aux conséquences dramatiques. Les pompiers se disent débordés. En cause : un manque d'effectifs. La Belgique compte environ 17.000 pompiers.

Mais le nombre de volontaires ne cesse de diminuer. Comment expliquer cette situation ? Les zones de secours peuvent-elles assumer leurs missions ? Des interventions qui risquent de se multiplier à cause du réchauffement climatique.

Des rues sous eau, des voitures submergées, des maisons inondées. Le week-end dernier, les pompiers ont travaillé sans relâche. Face aux nombreuses demandes d'intervention, les hommes du feu se sentent démunis. Ils déplorent un manque cruel d'effectifs.

« On évalue les risques parce qu'évidemment, il y a tout le monde qui nous appelle. Il y a même des gens qui viennent nous voir eux-mêmes en caserne, complètement désespérés », témoigne Patrice Liétard, commandant de la zone de secours Dinaphi. Les Belges s'interrogent : les pompiers sont-ils assez nombreux pour faire face à l'ensemble de leurs missions ? À la caserne de Sambreville, comme dans les autres zones, les équipes se composent de pompiers professionnels et de volontaires.

Pour ces derniers, il s'agit d'une activité exercée sur leur temps libre.

« Si les zones de secours subsistent et travaillent le mieux possible, c'est grâce aux pompiers volontaires. Parce que les pompiers volontaires, ils sont deux tiers par rapport aux pompiers professionnels, où il y a qu'un tiers de pompiers professionnels », explique Marc Gilbert, commandant de la zone de secours Val de Sambre. Le problème : en Belgique, le nombre de pompiers volontaires diminue d'année en année, passant de 10.400 en 2023 à un peu plus de 10.000 en 2025.

L'accès au métier est d'abord particulièrement exigeant. À Waremme, en région liégeoise, les candidats doivent passer des épreuves d'aptitude avant même de pouvoir postuler. Les deux premières épreuves sont éliminatoires : une course en 2,45 minutes, puis l'auto-échelle, qui impose de monter jusqu'à 30 mètres de haut et de redescendre en cinq minutes maximum. Pour gérer les départs en temps réel, la zone a recours à une application dédiée.

Patrice Liétard en décrit les limites concrètes : « On est quasi certain qu'une fois qu'on sera arrivé vers les 16 h, qui signifie la fin de journée de nos professionnels et le début de la deuxième journée de nos volontaires qui iront chercher leurs enfants à l'école, préparer le repas, etc., on est certain que nos effectifs vont baisser et là on aura un peu plus de difficultés à pouvoir remplir nos obligations en termes d'intervention. » Pour le président de la Fédération des sapeurs-pompiers, l'heure est à l'action.

« Je crois qu'à un moment donné, il est temps de se ressaisir et il est temps que le gouvernement prenne ses dispositions. Parce que pour le moment, je peux vous dire, c'est une réelle catastrophe », déclare Marc Gilbert





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