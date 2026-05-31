Inondations en province de Namur : des villages dévastés, des habitants traumatisés après une nouvelle crue soudaine

Après des intempéries violentes la nuit dernière, plusieurs villages de Jemeppe-sur-Sambre et de Sombreffe ont ététouchés par des crues éclair. Les habitants, certains déjà sinistrés en 2021, face à des dégâts considérables et à un traumatisme renouvelé.

Le calme est revenu dans le ciel belge ce soir, mais dans plusieurs communes de la province de Namur, les intempéries de la nuit dernière ont laissé des paysages de désolation.

À Jemeppe-sur-Sambre, les villages de Saint-Martin et Balâtre sont parmi les plus durement touchés, avec des montées d'eau pouvant atteindre deux mètres. Les habitants, nombreux à s'être réfugiés à l'étage, découvrent l'ampleur des dégâts dans leurs logements. Pour beaucoup, les événements rappellent tristement les inondations de 2021, et certains estiment que le bilan est encore plus lourd cette fois. L'eau est montée avec une rapidité extrême, parfois en moins d'une heure, envahissant salon, cuisine et toutes les pièces du rez-de-chaussée.

La pression des flots a fait céder des fenêtres, et de nombreux biens - meubles, électroménagers, revêtements - sont détruits. Les sinistrés, encore sous le choc, peinent à évaluer précisément les pertes. Certains, comme André, montrent les traces visibles sur les murs pour témoigner de la violence de la crue. D'autres, comme Pascal, qui avait déjà engages d'importants travaux après 2021, dressent un constat amer : tout ce qui touche le sol est foutu.

La lassitude est palpable après une deuxième catastrophe en quelques années. Ma maison a été dévastée, ma femme veut vendre, confie-t-il. Pourtant, d'autres tentent de garder leur calme et leur détermination : il faut recommencer, c'est tout. Ce dimanche soir, l'eau n'avait toujours pas complètement reflué dans certaines habitations et plusieurs foyers restaient privés d'électricité





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