Inondations importantes en raison de fortes pluies à Herent, Tremelo et Heist-op-den-Berg

De fortes pluies ont provoqué des inondations à Herent, Tremelo et Heist-op-den-Berg, inondant des maisons et des rues. Les services de secours sont mobilisés.

Des pluies torrentielles ont provoqué d'importantes inondations à Herent , Tremelo et Heist-op-den-Berg. Plusieurs habitations sont inondées et de nombreuses rues sont impraticables. La police est sur place pour dévier la circulation lorsque nécessaire, tandis que les pompiers évacuent l'eau des caves.

La situation est particulièrement critique dans certaines zones, avec des appels à l'aide affluant vers les services de secours. Selon Jeroen Ameel, porte-parole de la zone de secours Oost Vlaams-Brabant, ils ont déjà reçu des dizaines d'appels concernant les inondations à Herent. Il estime qu'il s'agit d'un orage localisé extrêmement intense, et la répartition géographique des appels permet de suivre le déplacement de la cellule orageuse. Les rues Oud-Strijdersstraat, Maleizenstraat et Brusselsesteenweg sont particulièrement touchées, avec des niveaux d'eau élevés.

Le tunnel sous les voies ferrées de la Bijlokstraat est complètement inondé, et plusieurs caves résidentielles sont également submergées. Le maire Luk Draye (PACT 3020) s'est rendu sur les lieux pour évaluer la situation et apporter son soutien aux habitants. Il exprime l'espoir d'une amélioration rapide des conditions météorologiques. La police a mis en place des déviations de circulation, notamment sur la Brusselsesteenweg, et les lignes de bus ont également été modifiées pour éviter les zones inondées.

Les pompiers se concentrent sur l'évacuation de l'eau des caves, mais reconnaissent que leur marge de manœuvre est limitée en cas d'inondations de cette ampleur. Ils soulignent qu'il faut principalement attendre que l'eau se retire naturellement. Les inondations ne se limitent pas à Herent. Des problèmes similaires ont été signalés à Tremelo et Heist-op-den-Berg.

À Heist-op-den-Berg, les rues Boekeleslei et Goorweg sont notamment sous l'eau, rendant la circulation difficile et dangereuse. Les autorités locales sont mobilisées pour gérer les conséquences de ces intempéries et assurer la sécurité des habitants. La situation exige une coordination étroite entre les différents services de secours et les autorités communales. L'ampleur des dégâts est encore en cours d'évaluation, mais il est clair que les inondations ont causé des perturbations importantes dans la vie quotidienne des habitants.

Les services de secours rappellent qu'il est crucial de ne pas s'aventurer dans les zones inondées, à pied ou en voiture, en raison des risques d'électrocution et de noyade. Ils conseillent également aux habitants de sécuriser leurs biens et de suivre les consignes des autorités. La prudence est de mise, car les conditions météorologiques peuvent évoluer rapidement et de nouvelles pluies sont possibles. Face à cette situation d'urgence, le Service Public Fédéral Intérieur a activé le numéro d'appel 1722.

Ce numéro permet aux personnes ayant besoin d'aide en raison de dommages causés par les tempêtes ou les inondations de contacter les pompiers. Il est important de noter que pour les situations mettant la vie en danger, le numéro d'urgence 112 reste le numéro à composer. Les autorités insistent sur l'importance de ne pas surcharger les lignes d'urgence avec des appels non nécessaires.

Le numéro 1722 est destiné aux demandes d'assistance non urgentes, tandis que le 112 doit être réservé aux situations où une intervention immédiate est requise. Les services de secours sont pleinement mobilisés pour répondre aux appels et apporter l'aide nécessaire aux personnes touchées par les inondations. Ils appellent à la solidarité et à la coopération de tous pour surmonter cette crise.

La situation reste tendue, et les autorités continuent de surveiller l'évolution des conditions météorologiques et de prendre les mesures nécessaires pour protéger la population. L'objectif principal est de limiter les dégâts et d'assurer la sécurité de tous les habitants des communes touchées





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