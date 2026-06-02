Inondations locales : des habitants face aux dégâts et aux questions sur la gestion des eaux pluviales

Après des pluies diluviennes, plusieurs habitants d'une commune racontent les dégâts dans leurs habitations et expriment leurs doutes sur l'efficacité du système d'évacuation, tandis que les autorités évoquent des mesures à long terme.

Mustafa essuie encore la boue qui recouvre son jardin. Deux jours après les violentes pluies du week-end, il repousse les débris à la pelle. Les maisons de la commune ont subi de graves inondations, raconte-t-il, les yeux cernés de fatigue et de stress.

Il habite en face d'un champ, et c'est justement de là que vient la boue.

"J'ai aussi vu un grand jet dans ma petite cabane, je crois que ce sont les canalisations qui ont lâché. En tout cas, c'est décidé, je ne mettrai plus d'affaires dans ma cave pour éviter ce long travail de nettoyage". Quelques rues plus loin, c'est la famille De Jong qui enchaîne les coups de balai. Didier, le père, habite la rue Auguste Scohy depuis 27 ans.

"C'était vraiment un lac, on ne voyait plus ni laroute, ni les trottoirs, ni les jardins ! ", dit-il, surpris par la violence des eaux. En quelques heures, la situation s'est dégradée avec de fortes pluies et de la grêle.

"À partir d'un certain moment, l'égout du côté de la maison n'évacuait plus rien. Tout est entré dans la cave.

" La rue Lambot est la plus touchée. Comme en 2021, il faut vider les caves et nettoyer les voitures boueuses.

"C'est moins grave qu'en 2021, mais c'est désagréable. On perd des jours à nettoyer, la commune aide, mais le résultat est là", explique Youri, une pelle à la main. À côté de lui, Lino attend son assureur pour faire constater les dégâts. Cet habitant, qui réside dans la commune depuis 50 ans, est dépité "Les pompes du fond de la rue n'ont été activées qu'à 21 heures 30, plusieurs heures après le début des pluies.

Je ne crois pas qu'il s'agisse seulement des avaloirs". Le bourgmestre Dominique Grenier estime que la commune a rapidement déclenché le plan d'urgence.

"Dès 17 heures, mais l'intensité de la pluie était telle qu'il était impossible de la contenir. On a eu 130 litres d'eau au mètre carré. C'est l'équivalent de ce qui peut tomber sur 3 mois de pluie normale.

" "Cette fois-ci, la Biesme n'est pas sortie de son lit, mais certains avaloirs ont été bouchés par des billes de la grêle et des branches d'arbres venues des champs". La commune estime que les travaux autour de la Biesme ont été réalisés et qu'il faut poursuivre. Elle projette de construire des bassins d'orage pour mieux gérer les futurs ruissellements.

"On avait réfléchi à racheter des terrains et construire une zone de lagunage (système naturel d'épuration des eaux, ndlr), mais ça prend du temps. On va devoir repenser les quartiers avec des zones rouges et bleues. On sera amené à dire non pour certaines constructions ou imposer des conditions drastiques", conclut-il. D'autres analyses complémentaires vont être menées avec l'intercommunale Igretec concernant le fonctionnement des pompes qui auraient fait défaut





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