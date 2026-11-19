Des pluies record provoquent des inondations éclairs en Californie. Los Angeles et San Francisco touchés, alertes d'évacuation émises pour les zones sinistrées par les incendies.

Une tempête d'une intensité exceptionnelle a frappé la Californie jeudi, submergeant les artères principales de Los Angeles et de San Francisco sous des pluies torrentielles qui ont déclenché des inondations éclair. Les autorités locales ont réagi en émettant des alertes urgentes, incitant les habitants de zones spécifiques à se préparer à une évacuation immédiate si les niveaux d'eau continuent de monter dangereusement.

Intensité record des précipitations

Les services météorologiques américains (NWS) ont confirmé que le centre-ville de San Francisco a reçu 2,64 pouces, soit près de 7 centimètres de pluie, au cours de la journée de mercredi. Cette accumulation s'inscrit dans un contexte rare, car le débit horaire de pluie a atteint un niveau qui ne s'est produit que moins d'une dizaine de fois depuis les années 1980, selon les données analysées par l'expert.

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Daniel Swain, spécialiste reconnu des événements climatiques extrêmes à l'université UCLA, a souligné l'exceptionnalité de ces conditions météorologiques. Ses observations mettent en lumière la fréquence extrêmement basse de tels épisodes de fortes pluies dans l'histoire récente de la région, ce qui rend la réaction des services de secours encore plus critique face à cette nouvelle vague.

Dégâts matériels et secours d'urgence

À Los Angeles, les routes se sont transformées en rivières à ciel ouvert dès jeudi matin, immobilisant la circulation et mettant en péril les usagers. Près de l'aéroport de Burbank, situé au nord de la mégapole, les pompiers ont dû intervenir en urgence pour extraire un automobiliste piégé dans son véhicule, dont le moteur avait été submergé par l'eau. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent des voitures franchissant des carrefours inondés jusqu'à hauteur de leurs portières.

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Le quartier de North Hollywood, niché au nord des montagnes de Los Angeles, a été l'un des secteurs les plus durement touchés par cette coulée d'eau. Parallèlement, des scènes comparables ont été observées la veille à San Francisco, où des robotaxis et des véhicules de livraison ont dû naviguer à travers des torrents d'eau, capturant l'attention du public et illustrant l'ampleur du chaos urbain généré par la tempête.

Risque accru pour les zones incendiées

La situation est particulièrement critique dans les régions qui ont récemment subi de grands incendies, comme le quartier de Pacific Palisades, ainsi que les villes de Malibu et d'Altadena. Ces localités, ravagées par les feux qui ont fait 31 morts en janvier 2025, font l'objet d'une vigilance accrue car la destruction de la végétation a durci le sol.

Cette modification de la topographie naturelle accélère considérablement le ruissellement de l'eau, augmentant le risque d'inondations soudaines et violentes. Les autorités ont donc émis des alertes spécifiques demandant aux résidents de ces zones vulnérables de se tenir prêts à évacuer, conscient du danger extrême que représentent les glissements de boue et les crues express dans un environnement dépourvu de couverture végétale protectrice.

Interruption des infrastructures

L'ampleur de la tempête a également forcé la fermeture de plusieurs tronçons d'autoroute en Californie, paralysant partiellement le réseau routier régional. Ces fermetures sont indispensables pour garantir la sécurité des conducteurs et permettre aux équipes de secours d'intervenir sans entrave dans les zones les plus touchées. Les habitants sont invités à surveiller les bulletins officiels et à respecter les consignes des autorités pour éviter tout risque inutile.