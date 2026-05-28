Inquiétudes autour de la blessure de Jason Denayer : le sélectionneur belge joue la prudence

Le défenseur de la Belgique, Jason Denayer, s'est blessé à la cuisse avec son club, le Sporting Lisbonne, et pourrait manquer toute la phase de poule de la Coupe du Monde. Cependant, il semble qu'il y a de l'espoir pour un retour anticipé.

Le défenseur de la Belgique , Jason Denayer , s'est blessé à la cuisse le 11 mai dernier avec son club, le Sporting Lisbonne . Les premières évaluations envisageaient une absence d'au moins six semaines, ce qui aurait pu lui faire manquer toute la phase de poule de la Coupe du Monde.

Cependant, il semble que Denayer entretenait l'espoir de revenir un peu plus tôt. Après avoir été pris en charge par la structure Move to Cure, il va désormais travailler avec l'équipe médicale des Diables Rouges. L'objectif sera d'être à disposition le plus vite possible, sans prise de risques. Selon les sources, il y a bon espoir qu'il puisse prendre un peu d'avance sur son programme de revalidation.

Bien qu'il soit peu probable de le voir déjà en action le 15 juin contre l'Egypte, le scénario envisageable est plutôt de le voir travailler pour être présent lors du dernier match de poule contre la Nouvelle-Zélande. En attendant, pour les matches amicaux d'avant tournoi et pour le début de la compétition, Rudi Garcia pourra compter sur 4 défenseurs centraux dans son noyau.

Le sélectionneur dispose également d'un joker médical pour remplacer Denayer jusqu'à 24h avant l'entrée en lice de la Belgique au Mondial





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