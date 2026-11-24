Depuis mai, l'inspection économique examine les dossiers de milliers de clients de KBC, ING, Belfius et autres pour vérifier la conformité des refus de remboursement liés au phishing.

Depuis le mois de mai, l' inspection économique mène une enquête approfondie sur les pratiques de remboursement des six principales banques belges face aux fraudes en ligne. Cet audit massif vise à déterminer si les établissements financiers traitent correctement les demandes d'indemnisation des victimes d' hameçonnage et d'escroquerie.

Contrôle des dossiers de remboursement bancaire

L'enquête, relayée mercredi par le journal Het Laatste Nieuws et confirmée par le ministre de la Protection des consommateurs Rob Beenders, porte sur les dossiers de milliers de clients. Les établissements concernés sont KBC, Belfius, ING, BNP Paribas Fortis, Argenta et Crelan. Chaque refus de remboursement fait l'objet d'une vérification individuelle pour s'assurer de sa légalité et de son bien-fondé.

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Le Service public fédéral Économie a confirmé la présence de ces enquêtes en cours sans entrer dans le détail des résultats anticipés. Une source du secteur bancaire a toutefois indiqué que ces contrôles prioritaires pourraient s'étendre jusqu'en 2027. L'objectif principal reste d'identifier les cas où les banques ont pris des décisions incorrectes en rejetant injustement les demandes d'indemnisation.

Sanctions financières potentielles et risques juridiques

Les banques impliquées s'exposent à des sanctions financières sévères en cas d'infraction avérée. Les amendes administratives peuvent atteindre un plafond maximal de 6% du chiffre d'affaires total de l'établissement. Cette mesure vise à assurer une dissuasion forte contre les mauvaises pratiques de gestion des litiges liés à la cybersécurité.

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Reinhard Steennot, professeur de droit bancaire à l'université de Gand, précise que l'inspection dispose de plusieurs leviers d'action. Elle peut émettre un simple avertissement, proposer une transaction pour éteindre l'action publique, ou infliger une amende administrative directe. Ces options permettent une adaptation de la sanction à la gravité de la faute constatée.

Si la banque refuse de respecter le cadre d'une transaction, le dossier est systématiquement transmis au parquet. Le parquet décide alors si l'établissement doit être poursuivi pénalement. Même en l'absence de poursuites pénales, l'inspection conserve le pouvoir d'infliger une amende administrative pour corriger les dysfonctionnements observés.

Impact sur la confiance et avenir des victimes

Cette opération de contrôle touche directement la relation de confiance entre les clients et leurs institutions financières. Des milliers de dossiers doivent être examinés séparément pour garantir une justice équitable aux victimes d'arnaques numériques. La transparence de ces enquêtes est essentielle pour rassurer le public face à la multiplication des cybercrimes.

L'ampleur de l'audit souligne la complexité juridique entourant la responsabilité des banques dans la prévention et la réparation des fraudes en ligne. Les résultats de ces investigations définiront probablement les normes de remboursement pour les années à venir. La vigilance des régulateurs reste donc cruciale pour protéger les consommateurs belges.