L'Afsca sanctionne plus de la moitié des nouveaux opérateurs alimentaires inspectés en octobre. Détails sur les manquements majeurs et les conséquences pour les établissements.

L'Agence fédérale de sécurité de la chaîne alimentaire ( Afsca) a publié ses derniers résultats concernant les inspections réalisées en octobre dans le secteur alimentaire belge. L'organisme a contrôlé 1.674 nouveaux opérateurs et la majorité d'entre eux, soit 52,9 %, ont reçu un premier résultat défavorable lors de cette mission de régulation.

Chiffres Clés des Contrôles d'Octobre

Ces chiffres montrent que la moitié des nouveaux acteurs du marché ne respectaient pas les règles de sécurité alimentaire obligatoires. L'inspection comprenait une ou plusieurs vérifications par contrôleur pour chaque établissement visé par cette campagne spécifique.

Also read VRT NWS Pano remporte un AIB Award pour une enquête sur les traitements expérimentaux contre le cancer

La grande majorité des infractions relevées étaient de nature légère. Elles ne présentaient pas de danger grave immédiat pour la sécurité sanitaire des consommateurs, mais nécessitent tout de même une correction rapide par les responsables des établissements.

Focus sur les Manquements et Allergènes

Les problèmes identifiés concernaient principalement la propreté de surfaces qui n'entrent pas directement en contact avec les aliments. Il s'agit notamment des fenêtres, des portes, des plafonds et des sols présents dans les cuisines et les zones de stockage.

Advertisement

La protection des denrées contre les contaminations constituait un autre point d'attention majeur. Les inspections ont relevé des carences dans l'utilisation d'emballages fermés ainsi que des méthodes de stockage inadéquates pour préserver l'intégrité des produits.

Les connaissances en matière d'autocontrôle se sont également révélées insuffisantes chez de nombreux opérateurs. Par ailleurs, l'information correcte des consommateurs concernant les allergènes nécessite une attention supplémentaire car 39 % des 1.501 contrôles relatifs à la gestion des allergènes étaient défavorables.

Sanctions et Mesures Correctives

À la suite des contrôles défavorables, l'Afsca a appliqué des mesures appropriées pour garantir la conformité. 46,2 % des opérateurs contrôlés ont reçu un avertissement officiel pour les inciter à régulariser leur situation.

Un procès-verbal a été dressé pour 6,6 % des établissements non conformes. Seize établissements ont été temporairement fermés en raison d'un risque grave pour la sécurité alimentaire détecté lors des vérifications inopinées.

Advertisement

Les établissements ayant obtenu un résultat défavorable font ensuite l'objet d'un nouveau contrôle. Cette visite de suivi vise à vérifier si les manquements ont été corrigés et si les nouvelles règles sont bien appliquées.

Accompagnement des Établissements

L'action visait aussi à accompagner ces nouveaux établissements dans l'application des règles de sécurité alimentaire. L'objectif est d'aider les acteurs du marché à comprendre leurs obligations légales pour prévenir les risques sanitaires.

L'opération a ciblé notamment les établissements horeca, les cuisines de collectivités, les magasins, les snack-bars, les boulangeries et les boucheries. Les poissonneries et d'autres établissements alimentaires vendant directement aux consommateurs étaient également concernés par ces inspections.