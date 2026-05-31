Intempéries dans le Hainaut : inondations, routes submergées et plan d'urgence déclenché à Aiseau‑Presles

Violentes pluies ont provoqué d'importantes inondations dans le Hainaut, obligeant la commune d'Aiseau‑Presles à activer son plan d'urgence. Les routes de Charleroi sont bloquées, l'E42 subit une fuite de carburant et l'hôpital local fait face à une panne de climatisation. Les autorités annoncent un soutien financier et des centres d'accueil d'urgence.

Les violentes intempéries qui ont frappé le Hainaut ce week‑end ont plongé plusieurs communes dans une situation d'urgence exceptionnelle. Dans la municipalité d'Aiseau‑Presles, les autorités locales ont été contraintes d'activer le plan d'urgence après que des pluies diluviennes ont fait déborder les cours d'eau et inondé les rues.

Les habitants décrivent la scène comme la pire catastrophe de leur vie, les eaux ayant emporté tout ce qui se trouvait sur leur passage, des véhicules aux biens personnels. Les services de secours, débordés, peinent à porter assistance à toutes les familles touchées, certains résidents n'ayant même pas pu accéder à leurs propres maisons avant le lever du jour.

Dans la région de Charleroi, le village de Châtelineau a connu des nappes de boue qui ont submergé la chaussée, piégeant plusieurs automobilistes. Certains conducteurs ont été obligés d'abandonner leur véhicule pour se mettre à l'abri, tandis que d'autres ont dû attendre plusieurs heures avant l'intervention des pompiers, eux‑mêmes épuisés par le nombre croissant d'appels.

À Charleroi, l'hôpital a également été touché par une panne de climatisation qui a fait grimper la température à trente degrés pendant la nuit, rendant le séjour des patients particulièrement pénible. Les services médicaux ont dû improviser des solutions temporaires pour garantir le confort et la sécurité des malades, alors que les équipes de secours continuaient à intervenir sur les routes inondées. Le réseau routier a subi de multiples perturbations.

Sur l'autoroute E42, une fuite de quatre cents litres de carburant a été détectée, obligeant à la fermeture partielle de la voie et à la mise en place de déviations. Les autorités ont déployé des équipes spécialisées pour contenir le déversement et nettoyer la chaussée, mais les retards se sont accumulés, affectant les déplacements pendulaires et le transport de marchandises.

Dans la ville de Charleroi, des véhicules ont été retrouvés immobilisés au milieu de la chaussée, bloqués par les eaux impétueuses, créant des bouchons importants et augmentant le risque d'accidents. Les pompiers, déjà à bout de forces, ont dû prioriser les secours aux personnes en danger, laissant de côté les interventions sur les biens matériels.

En tout, trois provinces de Wallonie étaient en alerte jaune jusqu'à neuf heures dimanche, alors que les intempéries persistaient et que les autorités mettaient en garde la population contre tout déplacement inutile. Les dégâts matériels sont signalés dans toute la Wallonie ainsi qu'à Bruxelles, où des inondations locales ont également provoqué des ruptures de vitrines et des perturbations du trafic. Face à cette situation, les responsables régionaux ont appelé à la solidarité et à la vigilance.

Un plan de soutien financier a été annoncé pour aider les familles les plus touchées à couvrir les frais de réparation et de relogement. Des centres d'accueil d'urgence ont été ouverts dans les mairies les plus affectées, offrant un abri temporaire et des services de première nécessité.

Par ailleurs, les autorités ont rappelé l'importance de respecter les consignes de sécurité, notamment en évitant de traverser les zones inondées à pied ou en voiture. Les prévisions météorologiques annoncent une accalmie progressive, mais les experts insistent sur le fait que les sols saturés pourraient entraîner de nouveaux glissements de terrain et des débordements de cours d'eau dans les jours à venir.

La population est ainsi invitée à rester informée via les canaux officiels et à suivre les recommandations des services de secours afin de limiter les risques supplémentaires





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