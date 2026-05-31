Les intempéries en Wallonie causent des inondations et des coulées de boue, avec des dégâts parfois pires qu'en 2021. Les pompiers sont démunis, plusieurs communes déconseillent la consommation d'eau du robinet, et un hommage aux victimes de Buggenhout a été observé. D'autres actualités : le retour perturbé du roi, la réouverture de Tomorrowland, la prison de Haren critiquée, et la victoire de Raphaël Collignon à Roland-Garros.

Les intempéries qui ont frappé la Wallonie ces derniers jours ont provoqué des inondations soudaines et des coulées de boue dans plusieurs communes, plongeant des habitants dans le désarroi.

Des témoignages évoquent des dégâts parfois plus importants que lors des catastrophes de 2021, avec des maisons dévastées, des routes impraticables et des habitants qui doivent faire face à l'ampleur des dégâts. Les services de secours, pompiers et équipes d'urgence, se disent démunis face à la multiplication des interventions, alors même que le retour du calme météorologique laisse apparaître l'étendue des destructions.

Dans certaines localités comme Jemeppe-sur-Sambre et Sombreffe, les habitants, encore marqués par le traumatisme des inondations de 2021, revivent un véritable cauchemar, d'autant que les prévisions météorologiques annoncent de nouveaux orages. Par ailleurs, les autorités locales multiplient les alertes : dans plusieurs communes wallonnes, l'eau du robinet, de couleur jaunâtre, n'est plus consommable en raison de la turbidité causée par les pluies diluviennes.

Les autorités sanitaires appellent à la plus grande vigilance et recommandent de ne pas utiliser cette eau pour la consommation, la cuisson ou le bain des enfants jusqu'à nouvel ordre, le temps que les analyses soient rassurantes et que le réseau de distribution soit remis en état. Sur le front politique, le retour du roi Philippe et de la reine Mathilde d'une visite officielle à l'étranger a été perturbé par les intempéries : leur avion a dû tourner au-dessus de l'aéroport pendant environ vingt minutes avant de pouvoir atterrir, illustrant les perturbations généralisées causées par les conditions météorologiques extrêmes.

Dans un autre registre, le festival Tomorrowland, qui avait subi un incendie dévastateur un an plus tôt, annonce sa réouverture pour juillet 2026 avec un dispositif de sécurité renforcé et une capacité d'accueil de 400 000 festivaliers. En Flandre, un hommage national a été rendu aux victimes du drame de Buggenhout avec une minute de silence observée par les chauffeurs de bus.

Sur le plan judiciaire, la prison de Haren, présentée comme révolutionnaire à son inauguration, fait face à de vives critiques pour son fonctionnement jugé défaillant. Enfin, dans le domaine sportif, le joueur de tennis belge Raphaël Collignon a réalisé une performance remarquable en battant le cinquième joueur mondial à Roland-Garros, une victoire qui suscite l'enthousiasme et met en lumière le potentiel de la nouvelle génération belge.

Dans le secteur de l'énergie, le gouvernement wallon a mis en place un dispositif pour répondre aux problèmes récurrents d'onduleurs sur les panneaux solaires, tandis que dans l'éducation, un économiste propose de mieux rémunérer les enseignants les plus performants pour relever le niveau scolaire. Sur le front politique également, l'ancien syndicat libéral a annoncé un changement de nom, de philosophie et envisage de recourir moins souvent à la grève.

Sur le plan international, Paris a connu des débordements après la victoire du PSG, avec des interpellations, des policiers blessés et une personne décédée, des incidents qualifiés d'absolument inacceptables par les autorités. Enfin, avec la canicule, les consommateurs se tournent vers des produits frais et légers, modifiant leurs habitudes d'achat





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