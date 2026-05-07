Intention homicide et nouvelle vidéo dans le procès de Paolo Falzone

Le procès en cours contre Paolo Falzone, accusé de sept meurtres et de 81 tentatives de meurtre dans le cadre du drame du carnaval de Strépy-Bracquegnies, a été alimenté par une nouvelle vidéo, récupérée d'une caméra de surveillance. Dans cette vidéo, on peut voir Paolo Falzone s'arrêter plus d'un kilomètres après l'accident et Antonino Falzone tenter de 'enlever' des victimes coincées dans l'habitacle et sur le capot.

Le procès en cours devant la cour d'assises du Hainaut porte sur l'intention homicide de Paolo Falzone , accusé de sept meurtres et de 81 tentatives de meurtre dans le cadre du drame du carnaval de Strépy-Bracquegnies, survenu le 20 mars 2022.

L'avocat de Paolo Falzone, Me Discepoli, estime que son client n'était pas animé de l'intention de tuer lorsqu'il a percuté le cortège carnavalesque. La défense admet toutefois que la situation est différente concernant le gille Frédéric D'Andrea, sur le corps duquel la BMW a ensuite roulé plus de quatre-vingts mètres après le premier point d'impact.

Une nouvelle vidéo, récupérée d'une caméra de surveillance, vient alimenter ce point du procès, celui des minutes qui ont suivi après le choc avec les gilles. Dans cette vidéo, on peut voir Paolo Falzone s'arrêter plus d'un kilomètres après l'accident, puis Antonino Falzone sortir du véhicule, frotter ses vêtements et tenter 'd'enlever' des victimes, une toujours vivante et une décédée, coincées dans l'habitacle et sur le capot. Antonino Falzone d'en retirer une en la 'tirant'.

Des passants marchent sur le trottoir d'en face, mais ni Paolo, qui était au téléphone avec sa mère, ni Antonino Falzone ne les interpellent. Par la suite, Antonino Falzone fait signe à une ambulance, qui passait par là. Les policiers prennent le relais et arrêtent les deux hommes





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