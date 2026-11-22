L'Inter Miami est élimné des playoffs MLS après une défaite 0-3 face au Columbus Crew. Lionel Messi a frôlé l'expulsion lors de ce match décisif au Nu Stadium.

L'équipe de l' Inter Miami, entraînée par Lionel Messi, affronte une élimination précoce des séries éliminatoires de la Major League Soccer. Cette issue dramatique survient lors du premier match de leur série au premier tour, disputée à domicile devant les supporters du Nu Stadium. La défaite cuisante de 0 à 3 contre le Columbus Crew met fin à la quête d'un deuxième titre consécutif pour la franchise de Miami.

La domination de Columbus au Nu Stadium

Le Columbus Crew, classé tête de série numéro sept et tenant du titre en 2023, a imposé une supériorité technique et physique totale tout au long de la rencontre. Les visiteurs ont marqué deux buts en seconde période, offrant une victoire méritée face à une équipe de Miami déstabilisée et sous le choc devant son public. L'international chilien Gonzalo Tapia a été l'acteur principal de cette offensive avec deux réalisations, tandis que le milieu de terrain Taha Habroune a complété le score.

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Tapia a ouvert la marque dès la première mi-temps en transformant un penalty obtenu après avoir été fauché par le gardien de Miami, Dayne St. Clair. Cette première blessure a compliqué la tâche de l'Inter Miami qui ne parvenait pas à contenir la pressing adverse. La situation s'est aggravée à la trente-sixième minute avec l'expulsion du défenseur argentin Gonzalo Lujan, sanctionné par un deuxième carton jaune pour un tacle dangereux sur Stephen Moreira.

Incident majeur impliquant Lionel Messi

Octuple Ballon d'Or, Lionel Messi a failli voir son parcours interrompu prématurément par un incident de langage corporel à la mi-temps. Le joueur a semblé envoyer une touche en pleine figure de Gonzalo Tapia au moment où les tensions devenaient palpables dans le stade. Bien qu'il n'ait pas reçu de carton rouge, cet incident a souligné la montée du stress et de la pression sur le capitaine de l'équipe.

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Le gardien américain de Columbus, Patrick Schulte, a joué un rôle crucial en neutralisant les tentatives de remontada de Miami. Il a notamment repoussé un coup franc bien placé tiré par Messi, préservant ainsi le score favorable à son équipe. Cette performance défensive a permis au Columbus Crew de garder l'avantage et d'anticiper la suite de la série.

Prochaines étapes dans l'Ohio

Le Columbus Crew dispose désormais d'une chance concrète d'éliminer l'Inter Miami des playoffs lors du deuxième match de la série. Ce retour se déroulera vendredi prochain dans l'Ohio, offrant aux visiteurs l'opportunité de conclure l'ère Messi pour cette saison. Une simple victoire suffira à assurer leur qualification au tour suivant de la compétition.

Pour l'Inter Miami, cette sortie précoce représente un revers majeur dans la défense de leur titre. La dynamique de la série bascule clairement en faveur de Columbus qui a su capitaliser sur ses erreurs adverses. Les analyses post-match se concentreront sur la gestion des cartons et la capacité des joueurs à rester calmes sous la pression des playoffs.