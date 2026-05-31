La préfecture a interdit la présence du rappeur Travis Scott au Pulse of Gaia Festival à Reggio Emilia. L'arrêt est motivé par des menaces de contre‑manifestations, des antécédents de concerts annulés et le besoin de préserver l'ordre public. Ce geste fait suite aux protestations de Codacons et de la Communauté juive locale, ainsi qu'aux récentes controverses d'autres artistes comme Kanye West.

En réponse aux protestations émanant à la fois de l'association de protection des consommateurs Codacons et de la Communauté juive de Modène et de Reggio Emilia , les autorités locales ont décidé d'interdire l'apparition du rappeur américain Travis Scott au cours du Pulse of Gaia Festival, qui devait se tenir la vingt‑deux‑ième semaine de juillet à la RCF Arena de Reggio Emilia .

Cette décision intervient alors que la préfecture a refusé d'accorder la licence d'événement pour ce concert, invoquant non seulement les inquiétudes de sécurité liées aux possibles contre‑manifestations mais également les antécédents de ce musicien en Europe notamment les plusieurs annulations de spectacles en France, Italie, Espagne et Allemagne. Les autorités désirent éviter que la raison de l'inscription soit diluée ou preterétorion.



Travis Scott, aujourd'hui à la trentaine, n'est pas{} le seul artiste dont l'activité artistique est entachée de controverses.

En effet, le rappeur Kanye West, aussi appelé Ye, a vu sa carrière bouleversée à cause de déclarations publiques antisémite. Il a vanté Adolf Hitler et a affiché des t览 de gammad en spray en 2024. De même en 2022, les autorités britanniques ont exclu Kanye West du territoire et ont pris la décision de suspendre sa tournée en Europe.

Le comportement indélicat d'West a conduit à la fermeture temporaire de plusieurs salles de concerts et à la mise en position de l'exposition de் de ses six ______. En marge septi, l'organisation raccommandise des des effons.





Le refus de la , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .





Dans son choix de procéder à l'interdiction, les autorités de Reggio Emilia semblent avoir voulu se prémunir contre l'arbitrage d'une éventuelle foule où l'enthousiasme excessif des fans pourrait dégénérer en conflits violents. Cette décision reflète le rythme de vigilance actuel de la préfecture à l'égard du droit à l'ordre public et de la sécurité des participants.

Les organisateurs du Pulse of Gaia Festival devront donc chercher une alternative, soit en déplaçant l'artiste vers une autre région, soit en substituant son programme par un différent artiste suscité d'auditoire. Les perturbations dues à ces interdictions continuent d'entorpeiller la programmation musicale européenne, mais sinon afin de soutenir la vie cultural et de garantir que d'importants artistes futur adhèrent à la responsabilité " impédede .

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Cette décision rappelle également que les autorités publiques disposent de l'appel à l'association et la politiqueévénement debate de l'arrivée des artistes à l'est de l'Europ





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