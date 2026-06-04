La Fifa a pris une décision stricte pour assurer la sécurité des joueurs et des spectateurs lors de la Coupe du Monde 2026 en interdisant les bouteilles d'eau réutilisables dans les stades. Cette mesure s'inscrit dans une politique de sécurité déjà en place dans plusieurs stades et vise à prévenir les risques et les blessures. Cependant, elle pose un défi supplémentaire dans les stades situés dans des zones de chaleur estivale extrême, où la température peut atteindre des niveaux élevés et l'humidité être étouffante. Pour faire face à ces conditions, la Fifa a mis en place des pauses rafraîchissantes et des bancs climatisés pour les joueurs et les entraîneurs, ainsi que des dispositifs de mitigation de la chaleur pour les spectateurs. Despite this interdiction, the price of water bottles will remain the same as for other events held in each stadium.

La Fifa a pris une décision stricte pour assurer la sécurité des joueurs et des spectateurs lors de la Coupe du Monde 2026. Les bouteilles d'eau réutilisables ne sont plus autorisées dans les stades, une mesure qui était déjà en vigueur lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Cette interdiction vise à prévenir les risques et les blessures, et s'inscrit dans une politique de sécurité déjà en place dans plusieurs stades. Cependant, cette mesure pose un défi supplémentaire dans les stades situés dans des zones de chaleur estivale extrême, où la température peut atteindre des niveaux élevés et l'humidité être étouffante. Pour faire face à ces conditions, la Fifa a mis en place des pauses rafraîchissantes et des bancs climatisés pour les joueurs et les entraîneurs.

Elle travaille également en étroite collaboration avec les comités d'organisation locaux pour mettre en place des dispositifs de mitigation de la chaleur pour les spectateurs, tels que des brumisateurs, des ventilateurs et des points d'hydratation. Malgré cette interdiction, le prix des bouteilles d'eau restera le même que pour les autres événements organisés dans chaque stade





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