Interdiction des trottinettes en libre-service à Bruxelles : réactions contrastées des experts

Le gouvernement bruxellois a interdit les trottinettes en libre-service en raison de l'augmentation des accidents et des encombrements. Les experts se divisent sur l'efficacité de cette mesure et proposent des alternatives comme un meilleur contrôle technologique et une sensibilisation accrue.

Les experts en circulation ne réagissent pas unanimement de manière positive à l'interdiction des trottinettes en libre-service dans la Région de Bruxelles -Capitale. La décision a été prise en partie suite au nombre excessif d'accidents graves ainsi qu'aux désagrés causés par les trottinettes électriques encombrantes pour les autres usagers de la route.

Le nombre d'accidents impliquant une trottinette a clairement augmenté ces dernières années. L'an dernier, 2453 conducteurs de trottinettes électriques ont été impliqués dans un accident, soit environ 30% de plus que l'année précédente. Au total, l'office belge de statistiques Statbel a dénombré 13 décès. Bruxelles a également connu une augmentation similaire, avec 666 accidents corporels en 2025.

Surtout, le faible empattement et les vitesses élevées des trottinettes privées contribuent à faire grimper ces chiffres. Les trottinettes en libre-service - à Bruxelles, Bolt et Dott assurent l'offre - posent cependant des défis spécifiques. Par exemple, une trottinette en libre-service a été utilisée l'an dernier 25 fois dans des fusillades selon le procureur de Bruxelles Julien Moinil.

En outre, les trottinettes électriques mal stationnées entravent régulièrement le passage des usagers moins mobiles. Pour pallier l'arrêt du service, le gouvernement bruxellois envisage des solutions alternatives.

Cependant, cette solution ne suffit pas pour chaque Bruxellois, estime l'expert en mobilité Dirk Lauwers (UA). Pour beaucoup de gens, les trottinettes en libre-service sont le moyen de déplacement indiqué. Cela leur est maintenant retiré, note-t-il. Et l'argument de la sécurité ne tient pas non plus selon lui.

Les trottinettes en libre-service sont limitées à 25 km/h, et dans les rues commerçantes même à 8 km/h. Mais pour qui achète une trottinette pour 80 euros sur un site web chinois, cette limitation disparaît. Certains modèles modifiés peuvent même atteindre des vitesses de 100 km/h, confirme également Stef Willems de l'institut de sécurité routière VIAS qui exprime son inquiétude.

Il est encore à craindre que toutes les personnes utilisant une trottinette en libre-service ne passent simplement à une trottinette privée. De plus, on punit de cette manière la grande majorité des gens qui utilisaient leur trottinette correctement. S'il y a un déplacement des trottinettes réglementées vers des trottinettes électriques fortement modifiées, c'est une évolution à surveiller. Pour l'expert en mobilité Kris Peeters, l'interdiction des trottinettes en libre-service ne va pas assez loin.

Dans BRUZZ, il qualifie la trottinette de totalement inadaptée au trafic urbain dense. Mais les véhicules tels que les grands VUS le sont aussi, selon l'expert en mobilité. Je pense que nous devons également débattre des VUS et autres voitures dans une ville comme Bruxelles, explique-t-il au magazine urbain. Selon Lauwers, la capitale s'attaque aux mauvais problèmes.

A Londres, on a fait l'inverse. La ville a interdit les trottinettes privées et promu l'utilisation des trottinettes en libre-service bien gérées. En conséquence, depuis 2021, aucun décès n'a été enregistré et le nombre d'accidents corporels a été réduit de moitié chaque année. Lauwers plaide donc pour une meilleure sensibilisation et une répression plus stricte.

Il pense également que le phénomène des trottinettes encombrantes peut en partie être résolu ainsi. Des zones de dépôt mieux définies pour les trottinettes en libre-service ont déjà partiellement réduit les nuisances ces dernières années, ajoute aussi Peeters. Avec les trottinettes en libre-service, il est tout à fait possible de faire payer l'utilisateur jusqu'à ce qu'il ait correctement stationné son véhicule, ou de couper le moteur quand la trottinette est utilisée par plusieurs personnes, conclut Lauwers.

La technologie peut réellement améliorer la sécurité. De nombreuses opportunités ont été manquées ici





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