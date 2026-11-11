Interpellation à Molenbeek-Saint-Jean après signalement d'arme

La police fédérale a interpellé une personne à Molenbeek-Saint-Jean suite au signalement d'un individu armé sur la voie publique dans la nuit de mardi à mercredi.

Une opération de sécurisation majeure s'est déroulée dans le quartier de Molenbeek-Saint-Jean, entraînant l'interpellation d'une personne par les forces de l'ordre. Cette intervention directe découle du signalement d'un individu porteur d'une arme sur la voie publique, rapporté par des témoins ou des services d'urgence dans la soirée.

Détails de l'intervention policière

L'incident initial a été signalé aux autorités locales le mardi soir à 23 heures 50. Les premiers éléments indiquent qu'un homme était aperçu en possession d'une arme au niveau des abords de la rue Delaunoy, situés dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean, générant une alerte immédiate pour la sécurité publique.

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Après une enquête rapide menée sur place, les services de police ont localisé le suspect suspecté qui s'était retiré dans une habitation privée située sur la chaussée de Gand. Cette localisation précise a déclenché la mobilisation d'unités spécialisées pour gérer la situation avec la prudence requise face à un potentiel danger armé.

Rôle des unités spéciales

Les unités spéciales de la police fédérale sont intervenues dès lors pour sécuriser les lieux et tenter d'intercepter un ou plusieurs suspects potentiels. L'opération s'est prolongée jusqu'à mercredi matin, entre 6 heures et 6 heures 30, démontrant la complexité et la durée de la mise en sécurité du périmètre concerné.

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François Ganseman, porte-parole officiel de la zone de police Bruxelles-Ouest, a confirmé que cette intervention intensive a conduit à la privation de liberté d'une personne. Il est important de noter que la police ne peut pas confirmer à ce stade si l'individu signalé initialement avec une arme correspond exactement à celui qui a été arrêté.

Identité et suite de l'enquête

Dans l'intérêt strict de l'enquête en cours, les autorités judiciaires et policières ont choisi de ne pas divulguer l'identité de la personne privée de liberté. De même, les circonstances exactes des faits et les détails techniques de l'interpellation restent confidentiels pour ne pas compromettre les investigations ultérieures.

Cette approche réserve permet de préserver l'intégrité des procédures tout en informant le public de l'action résolue des forces de l'ordre contre la délinquance armée. La situation est désormais sous contrôle, mais aucune autre information officielle n'est disponible publiquement à l'heure actuelle.