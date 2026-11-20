Vivaqua intervient après la rupture d'une canalisation au carrefour Lambermont-Chazal. Les trams 7 et bus 64-65 sont déviés jusqu'à la réouverture prévue la semaine prochaine.

Une rupture de canalisation s'est produite dans la nuit de jeudi à vendredi au carrefour du boulevard Lambermont et de l'avenue Chazal. Cette incident technique a provoqué une interruption immédiate de la circulation dans le secteur concerné par les services de distribution d'eau. L'autorité gestionnaire des réseaux, Vivaqua, a activé ses protocoles d'urgence pour colmater la fuite et sécuriser les lieux.

Réparation de la canalisation et vérifications techniques

Vivaqua a déjà procédé au colmatage de la fuite principale survenue au niveau du carrefour Lambermont et de l'avenue Chazal. Les équipes techniques sont actuellement sur place pour effectuer des vérifications approfondies et réaliser les interventions nécessaires. L'objectif prioritaire est de rétablir la circulation fluide, en commençant par le tramway 7 qui est le moyen de transport le plus impacté par cet obstacle.

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Des analyses de l'eau et du réseau sont en cours pour s'assurer de l'absence de risques résiduels. Selon les déclarations de l'échevin compétent, de nouvelles informations détaillées devraient être disponibles à partir de la fin de la semaine prochaine. Cette communication tardive vise à garantir que toutes les données techniques sont validées avant l'annonce officielle de la fin des travaux.

Déviations du tram 7 et des lignes de bus

En attendant la réouverture complète des lieux, la circulation est interrompue non seulement au carrefour Chazal mais aussi sur le boulevard Wahis. Cette perturbation affecte spécifiquement le tronçon situé entre l'avenue Chazal et le boulevard Léopold III, en direction du quartier de Meiser. Les usagers doivent donc anticiper des retards significatifs lors de leurs déplacements dans cette zone urbaine dense.

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Le tram 7 a été contraint de suivre un itinéraire de déviation pour contourner la zone sinistrée. Parallèlement, les lignes de bus 64 et 65 sont également déviées de leur tracé habituel. Ces adjustments temporaires sont mis en place pour assurer la continuité du service de transport public malgré l'impossibilité de traverser le carrefour endommagé.

Coordination avec la Stib et réouverture future

La commune d'Ixelles maintient un contact direct avec la société de transport public Stib pour coordonner les déviations et organiser les solutions de remplacement adéquates. Cette collaboration institutionnelle est essentielle pour gérer le trafic piéton et automobile aux alentours et minimiser les nuisances pour les riverains et les commerces locaux du secteur.

L'échevin de la commune a précisé que la réouverture du carrefour Chazal marquera la fin des perturbations majeures. Cette réouverture permettra de rétablir la circulation sur le tronçon du boulevard Wahis compris entre l'avenue Chazal et le boulevard Léopold III. Elle mettra également un terme aux déviations actuelles des bus 64 et 65, permettant à ces lignes de revenir à leur itinéraire normal.