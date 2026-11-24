Infrabel confirme l'interruption des trains entre Evere et Schuman à cause d'une panne de caténaire. Détails sur les impacts et le dépannage prévu.

Le réseau ferroviaire belge subit une perturbation majeure ce mardi matin dans la région de Bruxelles. Une rupture de caténaire s'est produite sur la ligne desservant Schaerbeek, entraînant l'évacuation immédiate d'un train et le déploiement urgent des services de secours sur les lieux.

Interruption totale du trafic ferroviaire

La direction du réseau ferré Infrabel a confirmé que la circulation des trains est totalement interrompue à partir de 08h00, selon les informations fournies par une porte-parole de l'entreprise. L'incident affecte spécifiquement la section reliant la gare d'Evere à la place Schuman, ainsi que l'axe menant vers la station de Boondael.

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Ce blocage se situe géographiquement entre le quartier de Meiser et le parc du Cinquantenaire. Cette zone correspond à un carrefour stratégique du réseau transport bruxellois, ce qui explique l'ampleur des conséquences sur les horaires de la journée pour les milliers de navetteurs quotidiens.

Conséquences pratiques pour les usagers

Les voyageurs qui prévoyaient de traverser Bruxelles entre ces deux points majeurs doivent impérativement anticiper des retards significatifs ou reporter leurs déplacements. L'interruption n'est pas localisée à un seul arrêt mais touche l'ensemble du corridor électrique endommagé, paralysant le flux de la ligne concernée.

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Coordination des secours et enquête technique

L'évacuation d'un train en situation d'urgence nécessite la présence coordonnée des pompiers et du personnel technique pour assurer la sécurité des passagers avant toute intervention sur les lignes. L'identification précise de la cause de la rupture de la caténaire est la première étape du processus de rétablissement du service.

Infrabel a lancé les procédures de réparation dès l'ouverture des services de secours sur place. La durée exacte de l'indisponibilité dépendra de la complexité des travaux effectués par les équipes de maintenance appelées à remettre la ligne en état de marche sécuritaire.