Interview with a young DJ named Gab who mixes at Tomorrowland and produces his own music

A 15-year-old Namuro DJ named Gab talks about his passion for music, his journey in the industry, and his future plans.

Nous avons rencontré DJ Gab, un jeune artiste namurois. Cet adolescent de 15 ans a déjà eu la chance de mixer au festival Tomorrowland. Il consacre tout son temps libre à sa passion et produit lui-même sa musique.

Ophélie Wagnon lui a rendu visite. À Eghezée, Gab a une salle de jeu un peu particulière. Alors que d’autres adolescents collectionnent les jeux vidéo, lui passe son temps derrière des platines. À seulement 8 ans, il touche une table de mixage pour la première fois.

« Ce que j’aime vraiment dans la musique, c’est pouvoir faire vibrer les gens et donner une émotion. Pouvoir leur faire écouter des nouvelles choses et leur faire découvrir des nouvelles musiques. En plein set, c’est une sensation incroyable », confie le jeune musicien. Aujourd’hui, Gab mixe déjà sur deux grosses scènes, comme Tomorrowland.

Pourtant, derrière les platines, il reste un adolescent comme les autres.

« Parfois j’en parle avec mes amis, parfois ils viennent à la maison et on mixe ensemble. Donc je m’amuse tout le temps avec de la musique avec eux. Mais les études, ça reste quand même important, parce que si je veux faire quelque chose d’autre plus tard, on sait jamais », anticipe le DJ.

Une passion qui lui a aussi permis de belles rencontres, comme Bob Sinclar, Mademoiselle Luna, et c’est sous les conseils d’Ofenbach qu’il y a un an, Gab s’est lancé dans la production de ses propres morceaux. Son premier single s’intitule.

« Créer de la musique, ce n’est pas si facile que ça. J’ai dû quand même beaucoup apprendre, etc. C’est quand même de la patience, un petit peu, parce qu’au début, moi j’aime bien aller vite et apprendre vite. Quand j’ai sorti ma première musique, j’étais tellement excité, j’avais tellement hâte de la sortir et de pouvoir faire écouter quelque chose que moi-même, ce que mon corps a produit, on va dire.

Donc, je trouvais ça incroyable », s’enthousiasme DJ Gab. Après Tomorrowland, le jeune Namurois est désormais attendu cet été à Fréjus, pour Azura, où il assurera la première partie de Gims. Décret-programme dans l’enseignement : plus d’heures de cours, minerval en hausse… voici ce qui va concrètement changer Maintien de la grève ou reprise des examens : qu’ont décidé les syndicats de l’enseignement d’ici la fin de l’année ?

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