Trois membres d'une famille ont été hospitalisés à Schaerbeek après une intoxication grave au monoxyde de carbone. L'incendie a été causé par l'utilisation abusive d'un barbecue en intérieur.

Une famille de trois personnes a été gravement intoxiquée au monoxyde de carbone (CO) dans un logement situé à Schaerbeek. Le père, la mère enceinte et un jeune enfant ont dû être transférés d'urgence vers un hôpital suite à cet incident domestique grave survenu le dimanche soir.

Incident mortel à la Paleizenstraat vers 22 heures

L'événement s'est produit autour de 22 heures le dimanche dans la rue des Palais (Paleizenstraat) à Schaerbeek. Les services d'urgence avaient été alertés pour un problème médical urgent et aigu, mais la présence de gaz dangereux fut immédiatement confirmée à leur arrivée sur les lieux. Lorsque les équipiers des ambulances ont pénétré dans l'appartement, leurs détecteurs de monoxyde de carbone ont immédiatement sonné l'alarme. "Les habitants ont été évacués et des services de secours supplémentaires ont été appelés sur place", a confirmé Walter Derieuw, porte-parole des brigades d'incendie.

Also read Charleroi perd trois points sur le terrain de Saint-Trond malgré une domination initiale

L'usage interdit du barbecue comme chauffage

L'enquête menée sur place a permis d'identifier la cause précise de cette intoxication massive. Les trois membres de la famille présentaient des signes d'intoxication grave dus à la concentration élevée de monoxyde de carbone dans l'air respiré. L'origine du danger a été identifiée comme étant l'utilisation d'un barbecue électrique ou au charbon comme moyen de chauffage principal dans le logement. Cette pratique dangereuse a directement entraîné l'empoisonnement des trois résidents, nécessitant une prise en charge médicale immédiate à l'hôpital.

Mises en garde strictes des pompiers bruxellois

Les brigades d'incendie de Bruxelles rappellent fermement qu'un barbecue ne doit en aucun cas être utilisé comme appareil de chauffage. Il est strictement interdit de faire fonctionner un barbecue à l'intérieur d'une maison, dans un garage ou dans toute autre pièce fermée. De même, les appareils mobiles fonctionnant au pétrole ou au gaz butane, qui ne sont pas raccordés à un conduit de cheminée, peuvent disperser du monoxyde de carbone dans l'espace clos. Ces dispositifs ne sont conçus que pour un usage ponctuel et ne doivent jamais servir à chauffer durablement une chambre à coucher.

Advertisement

Conseils de prévention et intervention préventive

Pour prévenir de tels accidents, il est impératif de garantir un apport suffisant d'air frais dans les pièces équipées d'appareils de chauffage. Il est également recommandé de faire entretenir régulièrement les installations thermiques et d'installer des détecteurs de monoxyde de carbone fonctionnels. En cas de maux de tête, de nausées, de vertiges ou si le détecteur se déclenche, il faut quitter les lieux immédiatement et appeler les urgences au 112. Le service de sensibilisation des brigades d'incendie de Bruxelles propose gratuitement des visites à domicile pour dispenser des conseils de prévention sur mesure.

Ces interventions gratuites incluent également la pose de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone pour sécuriser les foyers bruxellois face aux risques domestiques liés à la combustion incomplete.