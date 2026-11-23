Une famille de trois personnes, dont une femme enceinte, a été hospitalisée à Schaerbeek suite à une grave intoxication au monoxyde de carbone causée par l'utilisation d'un barbecue en intérieur.

Trois membres d'une même famille ont été hospitalisés dimanche soir à Schaerbeek après avoir subi une grave intoxication au monoxyde de carbone. Les secours ont été alertés vers 22h00 rue des Palais pour une urgence médicale soudaine et grave. La cause directe de cet incident domestique dangereux a été identifiée comme étant l'utilisation illégale d'un appareil de cuisson en tant que source de chaleur dans un logement.

Détails de l'incident et diagnostic immédiat

Les services d'urgence ont été dépêchés sur les lieux pour porter assistance aux victimes. Lorsque les ambulanciers sont entrés dans le logement, leur détecteur de monoxyde de carbone s'est déclenché immédiatement, révélant la présence de gaz mortel. Les occupants du domicile ont été évacués d'urgence vers un endroit sûr. Le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw, a confirmé que la présence de ce gaz invisique était la raison principale de leur état de santé critique. La concentration détectée nécessitait une prise en charge médicale immédiate.

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Identification précise des victimes impliquées

Les trois personnes intoxiquées appartiennent à une même famille nucléaire. Il s'agit du père de famille, de la mère et d'un jeune enfant. La mère est en état de grossesse, ce qui rend sa condition physiologique particulièrement vulnérable face à la privation d'oxygène induite par l'inhalation du gaz. L'enfant, de par sa morphologie et son métabolisme, est également très sensible aux effets toxiques du monoxyde. Tous trois ont été transportés vers un hôpital pour y recevoir des soins spécialisés et une surveillance médicale continue afin d'évaluer les dommages cellulaires potentiels.

Avertissements stricts des pompiers de Bruxelles

Walter Derieuw a rappelé avec force qu'un barbecue ne doit jamais être utilisé comme moyen de chauffage intérieur. Ces appareils sont conçus pour fonctionner exclusivement en extérieur avec une ventilation adéquate. L'utilisation d'appareils mobiles au pétrole ou au butane, non raccordés à une cheminée, présente un risque identique de diffusion de monoxyde de carbone. Ils ne doivent jamais être utilisés en continu ni pour chauffer une chambre à coucher. Ils sont réservés exclusivement à un chauffage d'appoint de très courte durée. La fermeture des espaces de vie entraîne une accumulation rapide et fatale du gaz.

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Procédures de sécurité et prévention officielle

Les autorités sanitaires insistent sur la nécessité absolue d'assurer un apport suffisant d'air frais dans tout lieu de vie. Il est impératif de faire entretenir régulièrement les appareils de chauffage par des professionnels qualifiés. L'installation d'un détecteur de monoxyde de carbone fiable est une mesure de sécurité vitale. En cas de maux de tête, de nausées, de vertiges ou de déclenchement de l'alarme, il faut sortir immédiatement du bâtiment. Le numéro d'urgence européen 112 doit être appelé sans délai pour signaler la situation et obtenir une assistance rapide. L'inaction peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé humaine.

Services de sensibilisation disponibles à domicile

Le service de sensibilisation des pompiers de Bruxelles propose des visites gratuites à domicile pour les citoyens concernés. Ces visites permettent de recevoir des conseils de prévention personnalisés adaptés au logement. L'installation de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone est incluse dans cette offre de prévention. Les habitants peuvent demander cette visite par e-mail pour vérifier la conformité de leurs installations. Cette initiative vise à réduire significativement le nombre d'accidents domestiques liés aux produits de combustion. La prévention reste l'arme la plus efficace contre ces intoxications silencieuses.