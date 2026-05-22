Intransigenza Humani : réduction des coûts et inquiétude des syndicats

L'intercommunale Humani a été contrainte d'assumer le financement de la moitié de ses retraites pour mettre en balance son budget, notamment grâce à l'intercommunale qui doit réaliser 30 millions d'euros d'économies. L'administration de l'intercommunale Humani prévoit d'autres mesures pour absorber les coûts engendrés par les retraites et la crise énergétique

La présidente du conseil d’administration de l’intercommunale Humani , Nathalie Monforti, insiste sur le fait que les mesures de réduction des coûts, affectant les retraites et les services, ont été prises avec le souci de préserver le maximum du personnel.

Cependant, plusieurs sources internes signalent que les équipes n'ont pas été informées de ces décisions avant leur publication, suscitant des inquiétudes quant à la méthode utilisée et la potentialité de mesures touchant à l'organisation du travail, aux services et aux avantages du personnel. D'autres mesures devront probablement suivre, alimentant les craintes des syndicats quant à une dégradation progressive des conditions de travail au sein de l’intercommunale.

Une perspective qui alimente les inquiétudes des organisations syndicales, qui regrettent de ne pas avoir été associées aux discussions et accusent l'administration de manquer de dialogue social





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